健身界六成未收次輪資助 批抗疫基金申請複雜

業界：交資料久不覆 民政局：首次輪申請程序相若

柯尊鼎昨於港台節目《千禧年代》表示，政府稱三度撥款資援健身中心，但業界只收到第一次資助後，約七成業界至今未收到第二次資助，第三次資助計劃則剛開始。柯稱政府給業界的資助金額「卑微」，資助額不足以支付舖租，不少業界持續以積蓄「倒貼」交租。

民政事務局發言人回覆，第二輪防疫抗疫基金下首推健身中心資助計劃，批出1660份合資格申請，隨後第二次推資助計劃，收到1642份申請，至周四批出650宗申請，發放3250萬元資助，其他仍在審批。發言人稱第二次計劃與第一次的申請程序相若，均在接獲已填妥申請表和所有證明文件後30天內向合資格申請人發放資助。而第三次的資助計劃1月8日才展開，2月8日結束，至本周四收到664份申請。