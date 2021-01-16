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港鐵：沙中線正追進度 田北辰：無人信明年首季通車

【明報專訊】 沙中線被揭發工程問題，港鐵昨稱截至去年11月底沙中線整體工程已完成96%，但紅磡至金鐘過海段在明年第一季通車的目標仍充滿挑戰。港鐵又稱，過海段能否如期通車，東鐵線新信號系統進展成關鍵，正推行多項措施追回進度，包括提早進行新軌道接駁系統等關鍵工程。實政圓桌立法會議員田北辰質疑，「3歲小朋友都不會相信」過海段明年首季可以通車。

立法會鐵路事宜小組委員會昨開會討論沙中線進度。運輸及房屋局副秘書長（運輸）葉李杏怡稱，截至去年11月底，沙中線整體工程已完成96%，當中大圍至紅磡段完成99%；紅磡至金鐘段完成90.6%。屯馬線預料今年第三季可全線通車。

東鐵信號問題遭質疑遲通報 稱正查

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，紅磡至金鐘的過海段工程已完成鋪設路軌、架空電纜及主要機電系統安裝工程，又形容過海段明年第一季通車的目標，因各項因素「充滿挑戰」，會透過增加人手和資源等追回進度。

多名議員質疑為何港鐵去年5月已知悉東鐵線新信號系統出現問題，至9月被傳媒揭發才通知政府。葉李杏怡稱港鐵正就事件展開技術調查，已敦促港鐵盡快提交報告。

周蘇鴻說，「事件的通報機制或內部溝通、與政府溝通」是調查方向，港鐵現時於非行車時間測試新系統，會適時公布調查結果，獲政府批准後可於今季投入服務。田北辰稱信號系統事件去年9月被揭發後，至今已4個月，「3歲小朋友也不會相信」過海段明年首季可以通車。

建北環線太貴太久 議員倡另覓伙伴

另外，港鐵早前獲邀展開北環線項目，預計造價約620億元，第一期增建古洞站的工程要到2027年才完工，多名議員認為建造時間太長，航運交通界易志明稱每公里鐵路涉約40億元是「嚇死人」，建議政府考慮找其他合作伙伴，不應讓港鐵「一家獨大」。運房局長陳帆表示，物業可補貼鐵路營運，路政署會獨立評估項目估算，強調當局亦非常緊張項目推展時間。

相關字詞﹕北環線 沙中線過海段

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