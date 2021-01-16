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擅闖電單車增 郊園輾禿 環團批漁署執法不力 缺保育措施「零管理」

【明報專訊】林村雞公嶺一直是越野電單車發燒友的熱門聚腳點，環保團體綠惜地球發現，過去兩三個月違例進入郊野公園的越野電單車數量大增，山頭被輪胎「刮」出大量胎痕，造成嚴重破壞，不但令原來植被消失，部分坑紋更深逾1米，山徑變得崎嶇不平。由於山嶺斜度高，市民登山狼狽，增加受傷風險。綠惜地球批評，漁護署巡查及執法不力，亦未修復山體植被，猶如「零管理」，完全欠缺應有的管理及保育措施，促署方認真執法。

署方：已加強巡邏 聯合其他部門打擊

漁護署回應稱，十分關注越野電單車違例進入林村郊野公園的情况，已派職員到該處視察及了解，亦已加強巡邏。由於涉事越野電單車亦可能涉及其他違例行為，該署會與相關執法部門保持聯絡，安排聯合行動以打擊違規行為。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人未經許可不得將單車或車輛（包括電單車）帶進郊野公園，或在郊野公園內駕駛，可被檢控，最高罰2000元及監禁3個月。

山火電單車夾擊 雞公嶺植被薄多坑紋

綠惜地球最近發現，越野電單車發燒友聚腳地雞公嶺，正遭受兩大問題夾擊，一是山火不斷，令植被難以休養生息。漁護署數字顯示，2020年雞公嶺一帶發生3宗山火，受影響面積約334公頃，佔林村郊野公園約22%；另一是存在多年的越野電單車破壞問題有惡化趨勢，輪胎將各小山頭劃成一道道「疤痕」，令表土外露。

綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙表示，雞公嶺位於林村郊野公園內，最高點桂角山有585米，可遠眺新界西北景色，芒草草海吸引不少行山者，是疫下熱門遠足路線之一；整個雞公嶺由多個斜度甚高的小山坡組成，故亦成越野電單車的天然車場。

「一個周日現10電單車」 山上警告牌稀

鄭茹蕙說，雞公嶺每年發生2至3次山火，故樹木不多，2017年仍一片綠油油，但去年10月底一場山火後，植被燒至熏黑，今年1月初重回同一地點，不但發現植被變薄，山頭被越野電單車「刮」出的坑紋數目更多出數倍，「有一個星期日見到至少10架越野電單車同時出現」，場面震撼，但由於山徑變得崎嶇不平，不少市民非常狼狽，受傷風險增加。

她批評漁護署猶如「零管理」，山上只有兩個不准車輛進入的警告牌，欠缺應有的管理措施。她亦質疑在陡峭山坡上，沒有道路分隔行山者和電單車，部分電單車亦無掛車牌，涉嫌違反《道路交通規例》，若有市民不幸被撞倒，電單車絕塵而去，難以追究，認為當局應加強執法。

明報記者

（城市保育）

相關字詞﹕越野電單車 林村郊野公園

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