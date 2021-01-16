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域名公司新政策 禁「.hk」網址擾亂港府鼓吹違法

【明報專訊】香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）公布新的「域名註冊合理使用政策」，要求以「.hk」及「.香港」註冊的域名命名不得擾亂港府運作或鼓吹非法活動，如有違反，除可取消域名，更可向執法當局披露信息。資訊科技界選委黃浩華認為此舉是HKIRC在國安法下「戴頭盔」的舉措，憂慮個人資料被轉交警方。有業界人士憂慮，政府日後可借HKIRC直接刪除涉嫌違法的「.hk」及「.香港」域名網址，毋須再要求網路服務商配合。

HKRIC：無意規範網站內容

HKIRC是港府指定專責執行「.hk」及「.香港」註冊及管理的組織，港府可委任4名董事，其餘由服務提供者和使用者兩界別選出，今屆共有7名董事。

HKIRC回覆本報查詢時表示，「合理使用政策」旨在提醒.hk域名持有人和申請人命名不得違法，會不時審視並更新現行政策，以反映不斷發展的社會標準，重申旨在建立僅用於.hk域名命名的框架內，無意規範網站內容。

違者刪域名 信息交執法部門

昨登入HKIRC的網站，首頁彈出有關同意使用Cookies的私隱權政策通知，而新的「域名註冊合理使用政策」載列於該通知中。新政策列明就「.hk」及「.香港」域名命名不可違反任何地方、國家或國際法律或法規，亦列明不可違反公共利益，「包括但不限於擾亂香港特別行政區政府的運作」。

如違反政策，HKIRC可拒絕註冊、取消域名，以及向執法當局披露「合理認為有必要披露，或根據法律需要披露的信息」。

通告的附件中例舉可能違反標準的例子，其中有「鼓吹非法活動」、「提倡、鼓吹或煽動任何人進行，或協助進行……非法或犯罪行為的域名」，以及「威脅、濫用或侵犯他人的隱私，或引起不必要焦慮的域名」。新政策本月28日起生效。

業界憂港府可直接刪違法網站

黃浩華憂慮港人或外國人若開設「.hk」網站被指違法，登記人的身分證、公司證明、住宅等個人資料可能被交予警方。有業界人士擔心，新政策下除違規域名外，若網站的內容違法，執法部門可要求HKIRC配合，立即刪除「.hk」或「.香港」的網站。

相關字詞﹕國安法

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