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民研入稟促警歸還與國安案無關文件

【明報專訊】香港民意研究所因負責去年民主派初選技術事宜，上周三（6日）遭警方搜查辦公室，檢走多部電腦。香港民研及該所主席鍾庭耀前日分別入稟高等法院，要求警方交還受「法律專業保密權」保障、屬新聞材料，或與違反《港區國安法》顛覆罪行無關的資料，同時要求法庭頒發禁制令，禁止警方在未經原告同意下檢閱或取用相關材料。

原告分別是香港民意研究所有限公司與鍾庭耀，被告為警務處長。入稟狀指出，西九龍裁判法院去年12月18日根據《國安法》第43條《實施細則》簽發手令，授權警方到香港民研的黃竹坑辦公室及鍾庭耀的住所蒐證。警員今年1月6日到上址檢取涉案物品，包括鍾庭耀的iPhone 6手機。

兩名原告要求法庭下令警方須交還受「法律專業保密權」保障、屬新聞材料、超越法庭手令範圍，或與違反《國安法》第22條顛覆罪行無關的資料。原告亦要求法庭作出指示，指導雙方如何檢視涉案材料是否屬於上述類別。

香港民研副行政總裁鍾劍華回覆查詢時指出，警方從辦公室檢走多部電腦和伺服器，大部分與案件無關，只作民意調查之用，故入稟要求警方盡快交還資料。

鍾庭耀表示，香港民研的恆常工作未受影響，例如定期發表的「特首和特區政府民望及民情指數」仍會繼續，希望外界不用擔心；不過，部分調查要用原始數據作比對，警方檢走電腦資料，令他們無法深入分析和解讀數據，影響長期的研究工作。

【案件編號：HCMP53、54/21】

（港區國安法）

相關字詞﹕新聞 法律專業保密權 警務處 鍾庭耀 香港民意研究所 港區國安法

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