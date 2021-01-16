示威持燃彈 「花雞繩」消防員認5罪囚34月

反修例首名消防員入獄

已被停職的消防員方志雄（34歲）承認非法集結、抗拒警務人員、管有違禁物品、管有物品意圖損壞財產、管有無牌無線電通訊器具共5罪。他被捕後一度還押逾半年，錯過幼子出生。

消防處回覆查詢稱非常重視屬員紀律和操守，對每宗涉嫌違法及違紀的個案均會按既定程序嚴肅跟進處理。

官稱與子女分開失公職已是懲罰

法官祁士偉判刑時指出，案發時正值社會事件暴力程度不斷升級之時，示威者身穿黑衣隱藏身分，作出嚴重的暴力行為。法官認為方志雄當時手持汽油彈，進一步令集結升級，而且他藏有對講機，有協調角色，但考慮到他是服務了10年的出色消防員，曾獲處長頒發「花雞繩」嘉許，又是家中經濟支柱，對犯案感後悔，亦因本案要與兩名年幼子女分開，不能再擔任公職，已是對他的懲罰，終判他入獄34個月。

同案兩被告一囚28月一入更生中心

同案學生林展陶（17歲）早前承認非法集結罪，另兼職銀行職員趙皓雋（26歲）則承認非法集結及管有物品意圖損壞財產兩罪。法官稱雖然林案發時年僅16歲，但他是明知而參與暴力衝突，需判處監禁式刑罰，終判他入更生中心。至於趙皓雋，法官稱他當時管有汽油彈，身穿黑色裝束是加刑因素，判囚28個月。

控方案情指出，當日至少百多人在彌敦道與山東街一帶集結，其間方志雄將汽油彈丟在路面，被捕時激烈反抗警員，打中警員X的面罩；他及後被搜出彈簧刀、槌、鐵筆、汽油彈等物品。趙皓雋則被搜出兩枚汽油彈和打火機。

【案件編號：DCCC259/20】

（反修例風暴）