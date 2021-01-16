涉助12港人潛逃 被捕11人保釋候查 黃國桐：做律師30年 不解因何被捕

何潔泓母：唔好忘記初衷

黃國桐前日清晨被捕後，被扣查超過40小時，至昨晚11時40分獲准保釋離開警署。他說被警方盤問不止一次，並帶到許多地方蒐證，包括他的車輛、快艇，但警方沒有檢取證物。他感嘆：「我做了律師30多年，有20年專門做刑事，但是直到現在，我都百思不得其解，我是因為什麼理由而被捕，作為一個律師，我們不會知法犯法。」他說今早會繼續探望已預約探望的人，包括民主黨前主席胡志偉。他哽咽說：「我亦會站在我的崗位，用我的專業，做我深信和應該做的事。」

張靜恩昨晚8時許獲准保釋，她離開警署後稱不便透露案件，感謝大家關注，又說：「唔好忘記初衷，最緊要大家平安。」立法會前議員劉小麗昨晚也到場接她離開。

霍朗齊稱會續助被捕者

此外，音樂人霍朗齊昨晚8時許亦獲准保釋離開，他稱警方指他的罪名為「串謀協助罪犯」，指他涉嫌協助12港人由香港去台灣。他說對被捕感到「可笑」，「只可以講今個寒冬特別冷，香港人要小心凍親」。被問之後會否低調行事，他稱會繼續做自己認為應該做的事，會繼續幫助被捕者、被告，繼續做合法的事。他開玩笑說：「我估計我是第一名被國安處拘捕的音樂藝人，這比較有趣，叱咤做唔到新人，就做咗國安處新人。哈哈。」

關注組指家屬獲准檢疫後探監

另外，12港人關注組昨發聲明，確認家屬到達深圳完成「14+7」的隔離檢疫期後，可透過廣東省政府微信小程式「粵省事」預約探訪在囚親人。而親人每月可探訪兩次，每次不多於1小時及最多3人。

協助其中一名被告的內地人權律師盧思位早前被四川省司法廳告知將吊銷其律師資格，盧不服，提出召開聽證，並於周三（13日）完成。當局昨日發出行政處罰決定書，稱聽取盧思位及其代理人申辯後，決定吊銷其律師執照。

（反修例風暴）