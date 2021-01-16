火人案拘兩人 涉助疑犯買機票潛逃 涉縱火者及同黨身在台灣 正被通緝

任的士司機日文老師 非疑犯親戚

警方前日採取行動，在柴灣及元朗兩住宅單位，分別拘捕一名60歲報稱兼職的士司機的姓姚男子，及一名39歲報稱私人日文老師的姓廖男子，二人涉嫌協助兩名潛逃男子購買機票，涉協助罪犯被捕。商業罪案調查科署理警司吳基駿稱，二人與僭逃男子並非親戚關係，正調查他們的關係。據了解，兩名潛逃男子輾轉逃到台灣。根據《刑事訴訟程序條例》，協助罪犯罪一經定罪可被判處10年監禁。

事主：助紂為虐罪加一等

一直協助案中被燒傷事主李先生的立法會議員葛珮帆稱，她昨曾致電對方，並引述對方指「縱火燒人是滅絕人性的行為，兇徒未能繩之於法對社會是一種傷害，希望始終會拉到人」，又引述其李妻稱丈夫至今未康復，「幫助兇徒潛逃的人助紂為虐應罪加一等」。

葛珮帆說，李先生幾乎要每天到醫院覆診或做物理、職業治療。她說，去年9月李做了第5及第6次植皮手術後，手骱位的皮膚未能生長癒合，手指仍不靈活，日常生活仍然要靠妻子協助，例如穿衣時拉扯到傷口，依然會出血。她說，由於上次做手術期間李先生曾經心臟停頓，他感覺「宛如從鬼門關走回來」，雖然康復進度不理想，但非常抗拒再做手術。她批評涉案二人畏罪潛逃「完全是懦夫的行為」，希望他們早日受到法律制裁。

警方表示，就馬鞍山港鐵站刑事毁壞案及行人天橋上衝突，自前年11月至今共拘捕18人，包括14男4女，年齡16至60歲，各人報稱學生、文員、地盤工等，所涉罪名包括暴動、串謀刑事毁壞、公眾地方內擾亂秩序等。其中一對夫婦陳海雲及鄺耀文被指在火燒人事件時在場旁觀喧嘩，早前被控公眾地方內擾亂秩序，去年被裁定罪名不成立，律政司其後上訴。

明報記者

（反修例風暴）