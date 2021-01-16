政助黎穎瑜下周離職 稱與夫回新加坡

黎穎瑜昨日在政府出稿交代其離任後，於facebook以「家是心的歸處」為題交代辭職一事。她稱深感榮幸能在政治助理的崗位上效力特區政府逾7年，其丈夫於新加坡土生土長，因為她的緣故定居香港多年。「現在他回到新加坡，考慮到兒子依然年幼，需要媽媽在身邊照顧，我決定請辭」，形容接下來希望多陪伴家人，又祝願局長徐英偉及民政事務局工作順利。

葉劉料無關移民：一朝天子一朝臣

徐英偉在黎的帖文以英文留言感謝對方，稱不能想像過去9個月（徐上任至今）若無對方支持可如何生存，對方是民政事務局重要一員。部分政界人士亦留言表達祝福，包括立法會議員陳健波及郭偉强、前議員梁繼昌等。

新民黨主席葉劉淑儀認為，黎穎瑜離任與移民完全無關，她稱「一朝天子一朝臣」，相信徐英偉去年4月上任局長後會任用「自己的人」，她稱政治助理、副局長一向由局長親手挑選，透露數周前與徐英偉開會時，其新助手已在場。

民建聯蔣麗芸稱，雖對黎穎瑜請辭感可惜，但尊重她以家庭為重移居外國，認為事件與移民潮無關，「（黎）丈夫一定在新加坡有更好的發展機會，所以才犧牲她的工作」。