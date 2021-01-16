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公務員限4周內簽《聲明》 「動搖特區管治」列違誓

【明報專訊】公務員事務局昨向公務員發通告，要求所有在去年7月前受聘的公務員，須聲明擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對特區政府負責，聲明要4周內交回；部門首長等高級公務員須宣誓。通告附件列出何謂違反誓言，包括宣揚或支持港獨、以暴力行為擾亂治安及公共安全 、損害執法機構的執法能力和聲譽、動搖政府管治和施政，以及以公職身分表達與政府立場相違的意見。

「倘拒簽 逐一考慮是否炒」

公務員事務局發言人指出，若有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，會令人嚴重質疑該人是否願承擔這些基本責任，以及是否適合繼續留任公務員團隊執行其職務，當局會逐一考慮每宗個案實况，決定是否按機制展開行動終止有關公務員聘用，過程中涉事者會有申述機會。

通告稱就政策提反對意見不違規

通告以5頁紙解釋何謂違反誓言，就違反「盡忠職守和對特區政府負責」一項着墨較多，包括明知或罔顧後果地在社會上鼓動違反法律的行為，或參與旨在動搖特區政府管治和施政的組織或活動；「旨在動搖特區政府管治和施政」的行為，甚至藉此挑動社會情緒反對在任政府施政，引發或激化社會動盪不安。通告列明，如公務員就某項政策、決定公開提出反對意見，一般情况下不會違規。如有人違誓，當局會考慮該人是否適合繼續履行職務。

公務員事務局長聶德權與常任秘書長楊何蓓茵拍片解釋安排，楊何蓓茵表示，宣誓不影響公務員公民權利，一般只要符合公務員守則和規例，可參加合法的和平示威遊行，亦可在非辦公時間以和平方法表達意見，包括對政策的意見，但需確保不會與職務衝突，不該讓人懷疑其執行公務時會有偏袒。

工會：「動搖管治」無明確定義

　　　恐限工會行動「喜歡就郁你」

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，局方的闡釋讓人更感憂慮，部分條文不詳盡，如「旨在動搖特區政府管治和施政的行為」無明確定義。他憂慮日後工會發起爭取薪酬遊行時，倘引來其他勞工團體參與，會被視作煽動社會運動，條文實質限制工會行動，批評當局「留條底線，喜歡郁你就郁你，唔郁你算你好彩」。他認為公務員日後發表言論時，也需考慮媒介、渠道等，質疑如接受「與政府對着幹」的傳媒訪問會否導致他人懷疑行事偏袒，批評相關標準主觀，限制了公務員言論自由。

葉劉：以個人身分表達意見無問題

政務官出身的新民黨主席葉劉淑儀說，以往也有公務員遊行爭取薪酬，公務員規例已有方法處理。她認為公務員在非辦公時間以個人甚至工會身分表達意見並無問題，「也可以接受不同傳媒的訪問，但最重要的是，言論並非旨在打擊特區政府的合法權力」。

相關字詞﹕效忠香港特區 公務員事務局 公務員宣誓

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