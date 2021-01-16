教局批「謀殺通識」單張失實 教協：說法欠公允

教局：工會無視通識科多年問題

教育局於信中表示，近日接獲學校查詢及投訴，有教師工會將一份標題為「謀殺通識」的宣傳單張隨其月報在學校分發，「實屬虛假資訊，內容偏頗及失實」。當局反駁，該教師工會無視通識科多年來出現的問題，「不但沒有提出具體改善建議，反而一再將必須的課程改革抹黑」，肆意挑撥教育局與教師的關係，做出不當的引導及散播恐慌，局方深表遺憾，並重申有關決定是專業領航。

教協：把意見不同塑造成內容失實

葉建源表示，印象中當局是首次去信學校指斥教協刊物失實，他認為工會與政府意見不一樣是常有之事，當局可以不同意或批評有關說法，惟局方把「意見不同」塑造成「內容失實」，說法奇怪及難以理解，「似乎心胸唔夠廣闊」。

教協於本月出版的刊物《教協報》夾附一張印載「謀殺通識 踐踏專業」的單張，單張就2013年新高中學制通識科中期檢討與這次施政報告刪改通識科作對比，並列出對當局的質疑，包括改動屬政治決定、師資錯配等。