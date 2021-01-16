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教材被指偏頗 官中通識教師受查逾年 報道稱教局考慮釘牌 楊潤雄：處分言之尚早

【明報專訊】繼去年10及11月兩名教師被「釘牌」，有報道稱教育局亦有意取消一名已被調查逾一年的官立中學教師的註冊。教育局長楊潤雄昨早回應稱，該個案仍然在調查階段，如何處分仍是言之尚早。本報從兩個消息渠道獲悉，該名涉事教師於龍翔官立中學任教通識科，為舊制公務員。

《星島日報》昨引述消息報道，一名官校教師使用不當及偏頗的教學材料，被當局調職及調查，相關調查已完成，教育局正考慮取消其教師註冊，料成第三名被「釘牌」教師。

教協：接數宗官校教師求助

楊潤雄昨出席一個活動啟動禮後回應稱，仍正調查一些個案，其中一宗以前亦有提及的個案，是一名官中的教師用一些不當、非常偏頗或錯誤的教材，而目前為止局方仍在調查階段，「所以過早說會如何處分或者事件的情况，現時仍是言之尚早」。教協表示，收到數宗官立學校教師的求助個案，但至今仍未有求助教師收到當局有意取消其註冊的通知。

任教龍翔官中 工科出身轉型教通識

被問及偏頗教材是涉及哪個科目，楊潤雄則稱處理教師專業操守和註冊問題由常任秘書長處理，一直以來並無在個案之前或處理期間直接參與，故未能回答。據了解，該名教師曾任教九龍工業學校及南屯門官立中學，原是工科出身，其後轉型教通識。而所謂不當及偏頗的教材內容則未有披露。

早於2019年底，楊潤雄與時任常任秘書長楊何蓓茵曾公開披露該名涉用「不當教材」的教師被停職調查，並形容該教師不止一次使用偏頗教材，而教材顯示的道德標準亦非社會接受的價值觀，甚至有學生曾投訴該教師；又說個案與教師政見無關，而有關調查已超過一年。本報2019年亦報道，教育局曾深入調查該教師的試卷和教材，當時料有可能除牌。

官校教師屬公務員編制，該名教師亦面臨公務員紀律聆訊，最嚴重可被革職，影響其退休金、酬金或津貼。教育局昨回覆稱，有關官校教師的個案正按公務員紀律機制處理。公務員事務局表示不會評論個別個案。

馮偉華：除牌多涉刑事 剝退休金不合理

教協會長馮偉華稱，以往被除牌及後革職的教師個案數目相當少，多數被勒令退休，個案多涉及風化、打學生、貪污或刑事罪行。他稱該教師如被「釘牌」，並要剝奪退休金，並不合理。

2019年6月爆發反修例事件，截至去年10月，教育局共接獲262宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查226宗個案，當中85宗不成立；而截至去年11月底，成立的個案中，局方取消了兩名教師的註冊，向23名教師發出譴責信、書面警告13名教師、書面勸喻20名教師及口頭勸喻22名教師。局方稱，其餘初步認為有可能成立的個案，現正按既定程序處理，包括考慮有關教師的回應，以決定適當跟進行動。

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