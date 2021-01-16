教材被指偏頗 官中通識教師受查逾年 報道稱教局考慮釘牌 楊潤雄：處分言之尚早

《星島日報》昨引述消息報道，一名官校教師使用不當及偏頗的教學材料，被當局調職及調查，相關調查已完成，教育局正考慮取消其教師註冊，料成第三名被「釘牌」教師。

教協：接數宗官校教師求助

楊潤雄昨出席一個活動啟動禮後回應稱，仍正調查一些個案，其中一宗以前亦有提及的個案，是一名官中的教師用一些不當、非常偏頗或錯誤的教材，而目前為止局方仍在調查階段，「所以過早說會如何處分或者事件的情况，現時仍是言之尚早」。教協表示，收到數宗官立學校教師的求助個案，但至今仍未有求助教師收到當局有意取消其註冊的通知。

任教龍翔官中 工科出身轉型教通識

被問及偏頗教材是涉及哪個科目，楊潤雄則稱處理教師專業操守和註冊問題由常任秘書長處理，一直以來並無在個案之前或處理期間直接參與，故未能回答。據了解，該名教師曾任教九龍工業學校及南屯門官立中學，原是工科出身，其後轉型教通識。而所謂不當及偏頗的教材內容則未有披露。

早於2019年底，楊潤雄與時任常任秘書長楊何蓓茵曾公開披露該名涉用「不當教材」的教師被停職調查，並形容該教師不止一次使用偏頗教材，而教材顯示的道德標準亦非社會接受的價值觀，甚至有學生曾投訴該教師；又說個案與教師政見無關，而有關調查已超過一年。本報2019年亦報道，教育局曾深入調查該教師的試卷和教材，當時料有可能除牌。

官校教師屬公務員編制，該名教師亦面臨公務員紀律聆訊，最嚴重可被革職，影響其退休金、酬金或津貼。教育局昨回覆稱，有關官校教師的個案正按公務員紀律機制處理。公務員事務局表示不會評論個別個案。

馮偉華：除牌多涉刑事 剝退休金不合理

教協會長馮偉華稱，以往被除牌及後革職的教師個案數目相當少，多數被勒令退休，個案多涉及風化、打學生、貪污或刑事罪行。他稱該教師如被「釘牌」，並要剝奪退休金，並不合理。

2019年6月爆發反修例事件，截至去年10月，教育局共接獲262宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查226宗個案，當中85宗不成立；而截至去年11月底，成立的個案中，局方取消了兩名教師的註冊，向23名教師發出譴責信、書面警告13名教師、書面勸喻20名教師及口頭勸喻22名教師。局方稱，其餘初步認為有可能成立的個案，現正按既定程序處理，包括考慮有關教師的回應，以決定適當跟進行動。

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