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港聞二

「大馬度假區」投資騙局 10人涉詐2400萬

【明報專訊】警方商罪科前日拘捕10人，涉以「低風險、高回報」作招徠，開講座訛稱投資可獲數倍回報，詐騙約80人共2400萬元。各人涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，警方稱行動未完，不排除更多人被捕。

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司李慕賢說，兩間本地公司於2017年1月至2019年5月間，在尖沙嘴舉辦以低風險、高回報作招徠的投資講座，訛稱投資馬來西亞度假區發展項目，一兩年後可獲數倍回報。部分事主轉帳或將現金存至指定戶口，但沒簽署有關文件，相關公司去年5月突結業失聯，事主無法取回本金及回報，遂報警。

講座稱低風險高回報 80人受騙

警方深入調查後，前日在全港多個地點行動，拘捕1男9女，由27至64歲，涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。各人獲准保釋候查，3月中旬向警方報到。行動中，探員檢獲大量文件及手提電話等證物。被騙的15男65女，年齡由33至84歲，分別報稱為售貨員、保安、家庭主婦及退休者等，投資金額由數千元至200萬元不等，合共約2400萬元。

警方呼籲市民購買任何投資產品前，應清楚了解投資產品的性質及風險，投資前如有不清楚地方，應諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品；如準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約，應先了解清楚所有條款及細節，三思而後行。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

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