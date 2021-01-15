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港聞二

灣仔繞道續滲水 路署：設計上容許

【明報專訊】耗資360億元的中環灣仔繞道通車近兩年，管道多次被多發現滲水。近日寒流襲港，沒有降雨下，本報日前再發現灣仔繞道管道內有逾20處積水。路政署承認地下水或有可能在微細接縫滲入，「隧道在設計上容許有限度的滲水」。

工程師料因接駁位置施工欠佳

本報採訪車周二下午沿灣仔繞道東、西行來回觀察，於東行線發現約13處積水，西行線發現約14處，主要集中第二及第三線。其中西行方向灣仔出口前彎位，及東行行車線分隔位前積水最嚴重；東行方向則以入口行駛約300米後、通往灣仔出口前後兩彎位最嚴重，部分積水橫跨兩條行車線，車輛駛過會濺起水花，管道內亮起黃燈提示慢駛。昨日本報再沿繞道東行觀察，仍見積水。

資深結構工程師倪學仁表示，近日未有降雨，且積水主要集中在管道內，相信滲水主要來自地下水或海水。他說滲水是隧道常見問題，主要因管道接駁位置施工欠佳，導致接縫有裂縫而滲水，若積水能排走，相信對結構影響不大，但若愈滲愈多無法排走，則有可能破壞管道主結構。對於灣仔繞道屢次被發現滲水，倪學仁認為路政署疑「執完一度另一邊又漏」，只能不斷執漏。

路政署前日回應，中環灣仔繞道的隧道管道深入地底或海牀下，地下水或有可能透過局部位置的微細接縫滲入；有別一些要求完全防水的設施（例如配水庫），繞道隧道設計上容許有限度滲水，亦備有適當的疏水設備將滲水排走。路政署表示，工程團隊最近巡查時發現個別位置有滲水，已即時安排處理，會繼續密切留意，適時跟進。

相關字詞﹕滲水 路政署 灣仔繞道

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