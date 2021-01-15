疑槍客驅車追法拉利 警擎衝鋒槍擒人

現場消息稱，昨凌晨零時許，29歲姓陳男子駕駛法拉利載同女友人於淺水灣道129號寓所駛出，3男突走出企圖將車截停，據悉其中有人持槍。陳加速逃離，兩輛平治私家車疑尾隨追截，女乘客報警求助，並與警方保持通話報告位置。因懷疑尾隨車輛有槍及其他武器，警方大為緊張，調動多輛警車於港島南區一帶兜截，同時在主要幹道監視可疑車輛行蹤。法拉利經海底隧道輾轉逃至紅磡。

法拉利駛離寓所 3男疑舉槍截

警方根據女乘客資料追至都會道迴旋處發現其中一輛平治，兩名身穿避彈衣警員衝前擎槍指向車輛，車上司機及乘客舉手下車，警員將兩人帶至路邊搜查，其後在平治上搜出斧頭、約40厘米長電筒及槌等，32歲姓林男司機及17歲姓賴男乘客涉藏有攻擊性武器被捕。

法拉利司機及女乘客無受傷，跟隨警方返回淺水灣道寓所助查，案件交九龍城警區刑事調查隊第5隊跟進，正追緝另一輛平治下落。被捕兩男據悉有黑社會新義安背景，不排除事涉私人或金錢糾紛。

29歲司機前年曾被斬

據了解，法拉利姓陳司機2019年5月光顧土瓜灣明倫街地下一間懷舊英式理髮及紋身店後，準備離開時突遭兩名戴口罩男子入店揮刀狂斬，當時他以雙臂擋格，雙手被斬至見骨，血濺櫥窗及座椅。刀手逞兇後登上接應私家車逃去，陳由救護車送院，未透露遇襲原因。