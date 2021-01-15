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港聞二

兩公務員工會爭免薪俸稅 梁籌庭：無理由我們優先

【明報專訊】兩公務員工會日前去信財政司長陳茂波，要求《財政預算案》額外寬免公務員的薪俸稅。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，目前本港經濟困難，公務員應與市民同舟共濟，只有公務員獲寬免稅務會遭其他市民「鬧爆」，「肯定會被人說貪得無厭，我不想這樣」。四大會計事務所之一羅兵咸永道會計師事務所昨表示，預計2020/21財政年度利得稅及薪俸稅收入約為1870億元，低於政府預期的1980億元。

政府紀律部隊人員總工會及香港公務員總工會日前於信中稱，公務員「消費意欲理論上比任何人高」，減免稅項便能刺激經濟。梁籌庭認為，市民會質疑「點解公務員有這些優惠，都是服務市民啫，（公務員）有固定收入，消費、刺激經濟是應該的」，他說減稅建議應擴至全民，「無理由我們比一般打工仔優先」。被問對預算案期望，梁冀政府多放資源在房屋政策，他對公務員加薪不感樂觀，但稱如遭減薪會引起大反對。

公務人員聯會陳耀光：

建議離地 精英主義 構成不公

香港特區政府公務人員聯會副主席陳耀光對建議感愕然，「我好有保留，看完之後嚇死我」。他批評建議不貼地、理據牽強，質疑公務員為何有特別待遇，認為落實會構成不公，「今時今日不是港英年代了……回歸這麼久了，為何以前那種特別優越、精英主義的公務員價值還再出現？」

羅兵咸永道料財赤3310億

另外，羅兵咸永道昨開記者會，預計本年度港府將錄得3310億元財政赤字，料整體財政收入5156億元，支出8766億元，數字計及期內政府發行總值300億元的債券。該行香港稅務合伙人王曉彥表示，赤字很大程度歸因於抗疫的紓困措施，屬一次過開支。她鼓勵政府財政支出平衡各方考慮，預留資源應對新問題及部署中長期經濟復蘇。至於稅務方面，該行建議政府增加個人基本免稅額，推出就主要居住地方租金開支的扣稅安排等。

相關字詞﹕財政赤字 羅兵咸永道 梁籌庭 財政預算案 薪俸稅寬免 公務員

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