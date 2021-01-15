旗下科企研發國產晶片單板電腦 李家傑：或與歐美晶片在同一起跑線

美國商務部去年5月要求各國採用美國科技的半導體產品，須取得美國政府許可才能售予中國科技企業「華為」。根據內地官方數字，2018年中國進口晶片價值逾3000億美元，超過一年的軍費開支，也超過全球晶片進口總額的66%。有分析認為，若中國不能採購美國晶片，或影響中國的科技以至實體經濟發展。

賽昉科技聯合創始人李家傑前日於上海一個活動發布會中，公布賽昉科技與矽遞科技共同研發出的單板計算機，名為「星光AI單板計算機」（Beagle-V）。

930元起 3月推出市場

據介紹，該單板電腦約85毫米乘70毫米，使用由賽昉科技研發、可搭載4核CPU晶片，共享2MB的二級緩存，工作頻率1.5GHz，可支持Linux操作系統。Beagle-V將於今年3月推出市場，價格約119美元（約930港元）起，產品可用於工業機械、數據中心、人工智能AI及邊緣雲端計算等領域。

李家傑表示，晶片是國家實現供應鏈自主可控的重要環節，認為中國的晶片產業有機會和歐美晶片公司在同一條起跑線上競爭，令中國不再受制於國外晶片技術，期望有關產品促進中國高端晶片自主化能力。

明報記者