港聞

港聞二

前年和你飛撞跌女子 警否認惹眾怒 稱被圍毆因落單

【明報專訊】前年8月13日香港國際機場「和你飛」示威期間，一名警員遭人圍毆，一度拔槍示警，案件昨在區域法院續審。辯方盤問時質疑，拔槍警員當時拉住一名女子才遭圍毆，但警員否認，反指因示威者見他「落單」，孤身一人在離港大堂內，才成為宣泄情緒的目標。警員又以自己「文字表達差」，澄清自己當時「意外撞倒」該女子，而非口供上寫的「拉住」。

兩被告即廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）早前否認一項非法集結罪。

當日拔槍的警員黃耀華接受辯方盤問時指出，因當時有一名男子以激光照向他的眼部後轉身離開，黃認為若找不到該男子，事件便會繼續「發大發酵」，所以唯一遏止他的方法，便是告訴現場示威者必須服從警方命令，但之後黃才得悉自己孤身走入離港大堂內，隊員則在外。

書面口供稱拉住女子

庭上澄清意外撞倒

辯方又讀出黃於事發後兩日錄取書面口供，黃聲稱「拉住」懷疑照射激光者，之後對方失平衡跌倒，其後才得悉對方是一名女子；此時黃在庭上澄清，他當日是「意外撞倒」該名「生得矮細」女子，又強調當時不是想「拉住她」，而是想「扶住她」。

辯方隨即質疑，黃的說法與書面口供「南轅北轍」，黃承認自己「文字表達差了少許」。

指被告高高大大撞跌女仔

官：是否他人睇唔過眼打你

辯方稱黃當時遭人圍毆與拉住該女子有關，法官郭啟安亦追問，「你著晒制服，高高大大、英明神武，撞跌一個矮細嘅女仔，其他人睇唔過眼，走埋嚟打你」，但黃否認，反指與他「落單」有關，才成為示威者宣泄情緒的目標。

黃又透露，事後發噩夢「畀人圍毆」，「我盡量不提起這件事，因為令我好痛苦」。之後他曾接受警察心理輔導，亦因失眠向私家醫生求診，現時情况已大大好轉。

【案件編號：DCCC814/19、27 & 28/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 警員 非法集結 拔槍 和你飛 反修例運動

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