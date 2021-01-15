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港聞二

控方不可提議如何判刑 律政司要求檢視做法

【明報專訊】律政司昨就一宗涉反修例運動的刑期覆核案件，稱控方不可用訟辯方式爭取特定判刑的做法已沿用多年，要求上訴庭考慮檢視有關做法。高院首席法官潘兆初表明，有關情况可構成潛在影響很大，當中涉公眾利益，不宜在本案處理此議題。

官：潛在影響大 本案不處理

律政司一方昨提出，控方按30年前上訴庭訂下案例的原則，除非獲主審法官要求協助，控方在案件進入判刑階段時，不可透過訟辯方式爭取重判被告或提議特定判刑，以影響法庭判刑決定；控方只可呈交上訴庭已訂下的量刑指引。律政司又指，有關原則已沿用多年，認為法庭可考慮作檢視。

首席法官潘兆初表示，根據《普通法》原則，控方秉行公義的角色，確保定罪的程序公正，檢控人員不應爭取某種判刑，有關原則亦獲上訴庭確立。潘官認為，此爭議可構成潛在影響很大，不宜在本案處理此議題。

擲燃彈男生原判感化須還押 上訴庭稱原審原則出錯

至於本案涉及警方前年11月圍堵理工大學期間，15歲男學生向柴灣已婚警察宿舍投擲一枚汽油彈，損毁一單位的窗戶及外牆。他早前承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，原審裁判官何俊堯鑑於他患亞氏保加症、案發年紀輕等因素，判他服3年感化令，為感化令最長可判年期。

律政司不滿刑罰過輕，並指原審裁判官未有為被告索取更生中心、勞教中心或教導所的報告，更在得悉索取青少年罪犯評估專案小組報告須將被告還押後便作罷，認為裁判官有既定立場，沒考慮判處扣留式刑罰。

上訴庭認為原審裁判官的原則出錯、刑罰明顯過輕，下令還押男學生至下月4日，其間索取勞教中心、更生中心、教導所和社會服務令報告。

【案件編號：CAAR12/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕律政司 刑期覆核 縱火 已婚警察宿舍 理大救援戰 判刑 反修例運動

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