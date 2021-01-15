中環集會大聲公叫殺警 退休漢囚5月 官斥煽動仇警危害公眾安全

辯方求情透露，被告何兆麟（64歲）生於內地富足家庭，因文革而逃到香港，養大3名子女，家人均形容他是盡責父親。由於定居澳洲的女兒即將結婚，加上不想重犯，計劃在案件了結後移民澳洲。

劉官表示案情嚴重，被告明知現場有不滿警察的人，仍攜同揚聲器持續叫喊約10分鐘，屬有計劃犯案。被告煽動他人仇警情緒，令人訴諸暴力，傷害警察及異己，若導致衝突發生會波及港鐵站，影響列車服務及無辜市民，影響深遠。

劉官引述心理報告稱，被告經歷文革，不滿國內政權，視香港警察為政權代表，有重犯風險。惟劉官認為被告有移民計劃，重犯風險低，終判監5個月。被告申請保釋等候上訴，但被劉官拒絕。

和你lunch 阻警帶走被制服者

司機襲警3罪成囚7月

另外，前年11月13日有市民發起「和你lunch」，35歲司機張展文在中環交易廣場平台，涉阻止警察帶走一對被制服的男女，以及撞向警員，早前被裁定襲警、參與非法集結及使用蒙面物品3罪罪成，昨被判囚7個月。辯方求情說，被告沒有領導角色，純屬一時失控，事件中沒有人受傷，僅被告一人傷勢嚴重，血流滿地，已汲取莫大教訓。

裁判官張志偉表示，被告當時連同其他人包圍警察，以人多勢眾脅迫警方放人，或會演變為搶犯，集結對公眾造成極大威脅，強調法庭不會姑息因羊群心理而一時衝動參與非法集結的人。至於被告的受傷，張官認為是被告主動攻擊警察所致，並非減刑因素。

【案件編號：ESCC211/20、2567/19】

明報記者

（反修例風暴）