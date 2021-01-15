稱「投訴法官」毋須「外人」處理 法界倡多公開判辭

大律師會執委：「外人」或令判案受壓

大律師公會執委沈士文認為，守住司法獨立是大前提，若有司法機構以外的人處理投訴，「這值得商榷，會很危險」，憂慮對法官判案造成壓力。有人建議由退休法官處理投訴，沈亦有保留，因退休官亦非司法機構內部人士，「一直擴展下去，不知何時擴展至其他人」。

沈士文認為，司法機構亦可較透明；舉例公開處理投訴準則、如何為之投訴屬實等，若司法機構有更多資源、人手，裁判法院公開部分案件判辭亦無傷大雅。

法政匯思召集人李安然稱，目前裁判法院判辭不公開，建議受關注案件可在律師團隊同意下公開判辭，「常說評論（案件）要有根據，都要讓人有（判辭）根據」，公眾閱讀判辭後或未必投訴。對於處理投訴機制，李安然強調司法獨立重要，應由司法機構內部調查、處理。

梁美芬倡設內務委會 法官退休官主理

經民聯立法會議員梁美芬稱，目前法官投訴機制欠透明度，建議法庭成立內務委員會，由法官、退休法官等具公信力者處理，但未必要加入「外人」，可先視委員會運作而定。她並稱，目前投訴法官未見指引，「如有人（法官審案時）講多了，現時是大法官一人酌情，有法官不能審案、另一個又無事，大家認為應要公平、訂立制度出來」。她稱現僅得《基本法》第89條免職法官，但若有其他投訴，舉例大學亦有紀律處分，例如一兩年內不能做行政工作、意味無法升職。

目前法例提及處理法官行為失當的主要是基本法第89條，稱法官在無力履行職責或行為不檢下，特首可按終院首席法官任命的審議庭建議，予以免職。外國則有例子，包括由法官及業外人士組成紀律小組等（見表）。