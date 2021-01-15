否認查冊虛假陳述 3‧24開審 蔡玉玲：遭停派工作 感雙重懲罰

蔡玉玲在庭外證實，她已被停止參與《鏗鏘集》製作。她透露，案件去年11月首次提堂後，上司和部門主管達成共識，若她的個人情况適合，可如常為《鏗鏘集》工作；惟一個月後，管方決定在官司完結前不再委派工作，令她感失望。

稱不會停止新聞工作 現轉戰其他平台

蔡玉玲說：「（停止工作）對我來說變相是雙重懲罰，當初抱住尋找事實、追求真相，做新聞工作者應做的事，到最後捲入訴訟、被捕被控，最後自己珍惜的崗位都要暫停，對我來說是不好受的事。」她稱不會停止從事新聞工作 ，現改為經營其他平台。

被告蔡玉玲（37歲）原被控兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，控方昨修訂控罪，改控兩項「為着取得《道路交通條例》下的證明書，明知而作出要項上虛假的陳述」罪。控方稱本案有7名控方證人，辯方大律師田奇睿表示，預料只需盤問其中3名證人，包括持有涉案車輛的公司負責人、另一間涉案公司的員工及運輸署職員。

料審兩天 將爭議「虛假」「要項」定義

在裁判官提問下，辯方透露將爭議被告行為是否符合控罪元素，包括如何詮釋控罪中「虛假」及「要項」（material particular）的定義。案件排期至3月24及25日審訊，被告續准保釋。

控罪稱，被告去年5月17日及6月10日為取一私家車登記細節證明書，明知而作出虛假陳述，即稱申請證明書作交通及運輸有關用途，即「進行法律程序」和「買賣車輛」以外其他有關交通及運輸的事宜。據《道路交通條例》此罪最高罰5000元及監禁6個月。

【案件編號：WKCC4075/20】