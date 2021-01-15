港首現H5N8禽流感 米埔鳥糞驗出

漁護署接獲港大通知，1月6日米埔自然護理區收集的一批環境樣本中，驗出兩個鳥糞樣本帶有H5N8；護理區3公里範圍內無雞場。漁護署發言人表示，負責管理護理區的世界自然基金會已加強消毒觀鳥屋及浮橋等設施，署方正密切監察區內雀鳥情况。

學者稱毋須過慮 籲雞農防野鳥

港大研究團隊在每年冬季候鳥來港季節，都會每周到米埔採樣本化驗。港大公共衛生學院教授潘烈文稱，以他所知今次為本港首次發現H5N8，亦是團隊近4年來首次發現高致病性的禽流感病毒。潘暫懷疑H5N8由候鳥帶入香港，由於近年全球多國均發現H5N8，在港發現並不意外，亦不排除已有本港雀鳥受感染，他提醒雞農加強措施，防止野鳥接觸家禽。

翻查資料，自11月起，歐洲多國個別地區大規模爆發H5N8禽流感病毒，包括波蘭、匈牙利、丹麥、英國、法國、德國等，以至亞洲的日、韓及越南都有爆發；食物安全中心已相繼暫停相關地區的禽肉及禽類產品進口。