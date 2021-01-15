前指專家倡提早關商場 陳肇始昨稱未擬管

陳肇始在now訪問說：「專家說在減人流的大前提，專家覺得商場仍有些多人。專家有些建議對於政府來說，我們現時暫時沒有這樣一個計劃，我意思是在減人流的大前提，大家會否考慮早點回家。」陳又稱，政府正與業界商討，盼部分受規管處所的職員要接受檢測，亦會探討顧客要檢測或注射疫苗才進入處所的可能性。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，第四波疫情中三分之一個案源頭不明，但不見有「商場群組」，應由商場管理人流方面着手，而非直接提早關門。

此外，食衛局官員連續兩日沒正面回應本港會否買國藥疫苗，繼陳肇始沒直接說明後，食衛局副局長徐德義昨稱，正忙着處理到港疫苗，專家會留意其他疫苗在各地發表的文獻、效率、安全性及有否獲採納，但「不是最急務處理的問題」。

病人政策連線上月至本月的調查獲234個回覆，33.8%以接種德國BioNTech疫苗為首選，其次28.6%選牛津疫苗，首選科興疫苗的有23.5%。