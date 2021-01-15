老翁現抗體後危殆 女盼探病未獲批

醫院申解除隔離 發燒未符要求

王小姐表示，其父年近七旬，患心臟病，上月15日因輕微感冒求醫，醫生沒發檢測令。其父至21日發高燒及氣喘，被送往伊利沙伯醫院，同日確診。兩日後情况轉差，轉送深切治療部，並需插喉。數天後他情况好轉，可停用呼吸機，更驗出抗體。她表示，醫院曾為父親向衛生署申請解除隔離令，惟至昨未獲批。

王父病情近日突轉差，王小姐引述伊院醫生稱父親感染細菌、心律不整，需給予高濃度氧氣，在1月12日早上要再插喉，「今日（12日）差一點生死存亡，我問醫院，是不是最後一面都不能見，他們說有一直為爸爸申請免除檢疫令，會繼續申請。但如只能見最後一面，意義已不大了，現在他正在打仗，能否見面很重要」。

院方：已兩度安排視像探病

伊院回覆稱，深切治療部在王父臨牀情况改善後，曾在1月8日為他申請解除隔離令，但他仍發燒而未獲解除。其後他臨牀情况一直反覆，反映病毒載量的CT值最近錄得27至32之間，病人情况危殆，仍有發燒，並要呼吸機助呼吸。醫院明白病人家屬關注，已定期向家屬解釋，並兩度安排病人家屬視像探病。

衛生署回覆表示，目前要解除隔離令，必須臨牀狀况好轉及退燒，以及符合一種實驗室條件，即相隔24小時連續兩次陰性結果，或驗出抗體。就此個案，衛生署正在和伊院跟進了解。

家屬：既有抗體 理應能探望

醫生：多人入病房恐交叉感染

王小姐感激醫護盡心抗疫，但其父既有抗體，理應能探望，「父親惡化緊，我都會很想探望，這樣不就是很多重病的人臨終都見不到家人嗎？對於他們而言，見到家人對於康復有很大幫助，但唉，我都唔知，總之𠵱家抗疫大晒了。」

內科及老人科專科醫生、公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，恩恤探訪通常在彌留才安排，這考慮到如太多人入病房，會帶來病毒，另也擔心確診者會感染探訪者，「是不是我給了N95、保護衣探訪者，就是保護了他們？」她說：「可能大家覺得有點涼薄，為什麼醫生標榜真的要無機會了才可以探訪？因為今次畀你探，第二日你又很想探的話，幾時畀幾時唔畀，每一次都是情况好難講」。