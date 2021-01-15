港聞

港聞二

熱水爐最平最貴差逾倍 表現相若

【明報專訊】近日天氣持續寒冷，不少人喜歡洗熱水澡，消委會聯同機電工程署測試16個品牌、共20款家用氣體熱水爐，發現在相同燃氣類別及聲稱熱水流量樣本中，售價最高和售價最低的樣本價錢相差超過一倍，但兩者表現相若，反映產品的售價與質素沒必然關係。

消委會是次測試的20款氣體熱水爐，包括11款煤氣爐和9款石油氣爐，全附有機電署的「GU」安全標誌，爐具連基本安裝費用介乎3500元至10,060元。測試結果顯示13款獲4.5分（5分滿分），當中均為煤氣熱水爐，熱水流量聲稱介乎每分鐘12至13升的TGC NJW12RM（9110元）及皇冠牌CGS CW-1201RF（4380元），售價相差超過一倍，但效能相若，同獲4.5分。

此外，太平洋Pacific PGH-12煤氣爐樣本未能通過部分安全測試，其泄壓閥壓力設定不符合其標示的最大適用水壓1000千帕斯卡（kPa）；於水路系統耐壓性能測試中，當加至750kPa水壓時，泄壓閥被觸發打開，與標示不符，但機電工程署表示不影響操作及產品安全，並引述進口商表示，顧客如使用此款熱水爐，可聯絡進口商安排免費檢查。

兩飯壺6小時保溫效能 低於50℃

另外，消委會亦測試8款燜燒壺和7款保溫飯壺，其中兩款保溫飯壺樣本，包括「Pole Bear不銹鋼真空保溫飯壺附提袋」及「Topvalu Home Coordy保溫食物瓶」6小時保溫效能低於50℃。消委會提醒，熱食的存放溫度應高於60℃，以免細菌容易繁殖，故消費者宜在6小時內進食保溫飯壺或燜燒壺內的食物。

（消委報告）

上 / 下一篇新聞

油麻地23廈爆疫 逾半涉隧道地盤群組 未推小區強檢 新填地唐樓突撤離被批太遲
油麻地23廈爆疫 逾半涉隧道地盤群組 未推小區強檢 新填地唐樓突撤離被批太遲
轉軚撤居民被問是否遲 張竹君：點為之遲？
轉軚撤居民被問是否遲 張竹君：點為之遲？
仁石樓疑渠管垂直播毒 全幢09室檢疫
仁石樓疑渠管垂直播毒 全幢09室檢疫
碧荷樓強檢 何鉅業：渠管惡劣過新填地疫廈
碧荷樓強檢 何鉅業：渠管惡劣過新填地疫廈
初二續無煙花 區議員促審視花墟封路 指六成街坊憂封路助長播毒 要求評估會否超負荷
初二續無煙花 區議員促審視花墟封路 指六成街坊憂封路助長播毒 要求評估會否超負荷
15消毒噴劑 八成效能遜漂白水酒精 兩款消除腺病毒效能表現0% 消委籲看清成分用途
15消毒噴劑 八成效能遜漂白水酒精 兩款消除腺病毒效能表現0% 消委籲看清成分用途
網遊帳號被盜揭玩家課金29萬 消委籲留神消費陷阱
網遊帳號被盜揭玩家課金29萬 消委籲留神消費陷阱
老翁現抗體後危殆 女盼探病未獲批
老翁現抗體後危殆 女盼探病未獲批
前指專家倡提早關商場 陳肇始昨稱未擬管
前指專家倡提早關商場 陳肇始昨稱未擬管
港首現H5N8禽流感 米埔鳥糞驗出
港首現H5N8禽流感 米埔鳥糞驗出
戴鴨嘴N95視察疫廈 袁國勇：氣霧低溫可長留
戴鴨嘴N95視察疫廈 袁國勇：氣霧低溫可長留
否認查冊虛假陳述 3‧24開審 蔡玉玲：遭停派工作 感雙重懲罰
否認查冊虛假陳述 3‧24開審 蔡玉玲：遭停派工作 感雙重懲罰
上月宣誓效忠 民政局政助黎穎瑜辭職
上月宣誓效忠 民政局政助黎穎瑜辭職
稱「投訴法官」毋須「外人」處理 法界倡多公開判辭
稱「投訴法官」毋須「外人」處理 法界倡多公開判辭
中環集會大聲公叫殺警 退休漢囚5月 官斥煽動仇警危害公眾安全
中環集會大聲公叫殺警 退休漢囚5月 官斥煽動仇警危害公眾安全
控方不可提議如何判刑 律政司要求檢視做法
控方不可提議如何判刑 律政司要求檢視做法
前年和你飛撞跌女子 警否認惹眾怒 稱被圍毆因落單
前年和你飛撞跌女子 警否認惹眾怒 稱被圍毆因落單
旗下科企研發國產晶片單板電腦 李家傑：或與歐美晶片在同一起跑線
旗下科企研發國產晶片單板電腦 李家傑：或與歐美晶片在同一起跑線
兩公務員工會爭免薪俸稅 梁籌庭：無理由我們優先
兩公務員工會爭免薪俸稅 梁籌庭：無理由我們優先
疑槍客驅車追法拉利 警擎衝鋒槍擒人
疑槍客驅車追法拉利 警擎衝鋒槍擒人
灣仔繞道續滲水 路署：設計上容許
灣仔繞道續滲水 路署：設計上容許
「大馬度假區」投資騙局 10人涉詐2400萬
「大馬度假區」投資騙局 10人涉詐2400萬
撞傷人認罪 區議員求情稱撲口罩壓力大
撞傷人認罪 區議員求情稱撲口罩壓力大
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】郭偉强疑邊揸車邊開Zoom 被指不小心駕駛 「已盡快停車」
【Emily】郭偉强疑邊揸車邊開Zoom 被指不小心駕駛 「已盡快停車」
【Emily】土瓜灣重建歷程 網上展覽重見
【Emily】土瓜灣重建歷程 網上展覽重見
【Emily】陳梓維區內有事 通知對家處理 解畫：管理處唔肯通知法團
【Emily】陳梓維區內有事 通知對家處理 解畫：管理處唔肯通知法團
【Emily】南區區會網上開會 轟政府唔支援
【Emily】南區區會網上開會 轟政府唔支援
【Emily】海面石油商會維港遊行表訴求
【Emily】海面石油商會維港遊行表訴求
【Emily】網媒統計：梁振英fb帖文 瞄準肥佬黎最多
【Emily】網媒統計：梁振英fb帖文 瞄準肥佬黎最多