熱水爐最平最貴差逾倍 表現相若

消委會是次測試的20款氣體熱水爐，包括11款煤氣爐和9款石油氣爐，全附有機電署的「GU」安全標誌，爐具連基本安裝費用介乎3500元至10,060元。測試結果顯示13款獲4.5分（5分滿分），當中均為煤氣熱水爐，熱水流量聲稱介乎每分鐘12至13升的TGC NJW12RM（9110元）及皇冠牌CGS CW-1201RF（4380元），售價相差超過一倍，但效能相若，同獲4.5分。

此外，太平洋Pacific PGH-12煤氣爐樣本未能通過部分安全測試，其泄壓閥壓力設定不符合其標示的最大適用水壓1000千帕斯卡（kPa）；於水路系統耐壓性能測試中，當加至750kPa水壓時，泄壓閥被觸發打開，與標示不符，但機電工程署表示不影響操作及產品安全，並引述進口商表示，顧客如使用此款熱水爐，可聯絡進口商安排免費檢查。

兩飯壺6小時保溫效能 低於50℃

另外，消委會亦測試8款燜燒壺和7款保溫飯壺，其中兩款保溫飯壺樣本，包括「Pole Bear不銹鋼真空保溫飯壺附提袋」及「Topvalu Home Coordy保溫食物瓶」6小時保溫效能低於50℃。消委會提醒，熱食的存放溫度應高於60℃，以免細菌容易繁殖，故消費者宜在6小時內進食保溫飯壺或燜燒壺內的食物。

（消委報告）