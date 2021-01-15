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網遊帳號被盜揭玩家課金29萬 消委籲留神消費陷阱

【明報專訊】疫情持續，市民減少外出，更多人以手機或網上遊戲為留家抗疫的消遣娛樂。消委會實試下載及體驗11款免費手機遊戲，發現遊戲商善於看準時機，向玩家推銷並引誘持續課金，令他們不知不覺養成課金習慣。消委會總幹事黃鳳嫺表示，網上遊戲投訴按年上升逾倍，由2019年的74宗升至2020年的154宗，最大金額個案涉款29萬元，呼籲家長須避免子女墮入手遊的消費陷阱。

手遊多招誘課金 最高級需儲值480萬

消委會列出手遊推銷課金手法，包括以「首儲」優惠利誘踏出課金第一步、以「限定」招徠、以抽獎形式送出商品等。11款遊戲中，9款均設「首儲獎勵」吸引玩家，6款以不同方式鼓勵玩家持續課金，例如儲值至一定金額就送贈獎勵或解鎖特權。以遊戲「叫我官老爺」為例，要達最高累積儲值等級，需累積儲值480萬元。

消委會又表示，近四成遊戲沒披露各類商品的「中獎」機率；超過六成遊戲沒在「抽獎」頁面的顯眼位置，明確提示該類商品以「抽獎」形式出售。消委會高度關注手遊對兒童及青少年，以及自控能力較薄弱的人的影響，呼籲家長須留意子女行為，避免墮入手遊消費陷阱，甚至出現課金成癮的問題。

黃鳳嫺表示，去年網上遊戲投訴有154宗，不排除因為疫情，市民「少了其他娛樂，多了時間有機會玩網上遊戲」。她稱，最誇張一宗投訴涉款29萬元，事主「經年累月、玩了很久、花費很久」所得，「突然被lock、盜用帳號，被偷了虛擬資產，這是他很辛苦儲回來，對於玩家而言是寶貝」。她補充，事主「與遊戲公司聯繫，客服叫他報警；警方則說一定要有遊戲公司提供所有數據，有資料才可以立案」，事主不知所措，唯有求助消委會，冀遊戲公司為其開回帳戶及保留所有已付費購買的「裝備」。

籲參考海外規管 維護消費者權益

消委會建議政府參考內地、日本及台灣等周邊地區，規管手遊銷售手法、「中獎」機率、退款機制、未成年人消費保障等，以維護消費者權益；同時加強公眾教育宣傳，提高公眾對手機遊戲及課金的認識。

（消委報告）

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