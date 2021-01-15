15消毒噴劑 八成效能遜漂白水酒精 兩款消除腺病毒效能表現0% 消委籲看清成分用途

14款樣本可用於環境雙手消毒

消委會測試的15款消毒噴劑都聲稱具殺菌效能，9款標示以次氯酸為有效成分、3款標示為二氧化氯或氯氧化合物產品，其餘3款沒講清楚具體成分，只說明主要採用植物提取物製成。除「TOAMIT強效家居除菌噴霧」外，其餘14款樣本均表明能用於物件、環境、空氣消毒用途，以及消毒雙手。

消委會是次測試產品的殺滅大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌的效能，並測試消除腺病毒感染的效能。結果顯示，「JcoNAT原生除菌液」、「美滴樂美滴樂-S天然消毒液（多用途配方）」、「AMÓFÌA多用途消毒噴霧」、「潔易淨抗菌消毒液」及「TOAMIT強效家居除菌噴霧」殺菌表現稍遜，未能同時有效對付大腸桿菌K12和金黃葡萄球菌，特別是「潔易淨」及「TOAMIT」細菌殺滅率更小於28%。

削弱病毒感染力方面，「SanitCare Plus+天然殺菌消毒噴劑」在產品包裝上聲稱能消滅99%病毒，包括新冠病毒、冠狀病毒及流感病毒，但結果顯示消除腺病毒感染效能表現為0%；另「TOAMIT強效家居除菌噴霧」同樣在消除病毒效能表現為0%；而「AQ Bio 天滌多功能滅菌配方GP200」則只有18.72%。對比75%消毒酒精及1:99稀釋漂白水，兩者分別能消除87.98%及99.83%病毒感染力。

廠商質疑僅測1分鐘

消委：仿照外國標準

JcoNAT回應稱，產品屬於搓手液（免冲洗），應以適用於衛生搓手產品的「清潔條件」測試，而非消委會選擇的「污穢條件」。

消委會回應表示，該產品說明用法表示既可消毒雙手，也可作一般或表面消毒之用。就一般及表面消毒用途，「污穢條件」也是慣常評價該類產品效能條件之一。

另亦有廠商質疑消委會測試一分鐘內的殺菌消毒能力，指測試時間過短。消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀回應，測試仿照外國標準，「其實你見日常使用都不會這麼長時間，如果一分鐘內有效，能力相當理想」。

黃鳳嫺提醒市民，使用該類產品時，不宜直接向人體噴灑；在家居環境中長期及大量使用霧化消毒劑，或污染食物和飲品，增加誤服消毒劑或其殘餘物風險。另亦不要長期把消毒噴劑放在陽光下，並需留意產品使用期限。

（消委報告）