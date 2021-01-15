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初二續無煙花 區議員促審視花墟封路 指六成街坊憂封路助長播毒 要求評估會否超負荷

【明報專訊】新冠病毒下的農曆新年難有大型慶祝活動，下月過年前不但無年宵市場，消息稱會取消初二煙花匯演，康文署日內會公布，即自去年反修例風波後，第二度取消新春煙花。至於年宵人流預料會轉至花墟，有區議員稱其調查顯示六成居民擔心花墟封路會助長傳播病毒，要求政府重新評估花墟封路安排及人數會否超負荷，並建議花店在歲晚提早在晚上10時停業。食物及衛生局亦呼籲年貨促銷活動的主辦機構留意空氣流通及人群分隔。

徐德義促年貨促銷留意人群分隔

食物及衛生局副局長徐德義昨表示，不少市民可能要到處辦年貨，不少地方亦舉辦促銷活動，人流較平日多，或有大量顧客聚集。他促請主辦機構留意空氣是否流通，亦要妥善做好分隔人群的安排，或將部分活動安排在網上或分階段進行，減少聚集帶來的播毒風險。他建議市民縮短逗留時間，盡量選擇人流較少時段。

林兆彬倡有限開年宵 花墟限10時關

今年年宵市場取消，油尖旺區議員林兆彬擔心大量市民湧入花墟，增加人群聚集，「以往花墟將近迫爆，今年更難以想像」。他在本月9至13日間以電話短訊邀請街坊填問卷，有153名花墟街坊回覆，逾四成「不接受」或「非常不接受」農曆新年前夕的花墟封路安排，另約兩成半稱「一半半」。逾六成受訪者認為花墟封路會助長新冠病毒傳播，57.5%認為阻礙行人路，亦有近半數人認為阻礙交通及影響衛生。

林建議政府有限度開放各區年宵市場，可減其人數及開放時間，或在旺角洗衣街的前水務署用地或戶外球場辦花市，分散花墟人流；並要求政府重新評估花墟封路安排及人數會否超負荷。另外，他亦建議政府需要時限制花墟花店營業時間，年廿五至廿九要晚上10時前完成最後一單生意，除夕則可放寬至午夜。

過年買花高峰未至，花墟昨午人流已不少，大部市民均戴好口罩，但記者目擊一名執貨的花店職員口罩沒遮鼻，另亦見有人將口罩拉至下巴。

檔主料風險不高：限營業時間生意減

主要賣蝴蝶蘭的「花緣」負責人羅先生表示，花墟顧客都戴口罩，買完就走，相信染病風險不大，「今年花檔生意唔太好，最好唔好限制營業時間啦」，很多人放工到花墟買花，晚上11點都有生意，若限制10點關門應會少一成生意。

另一名不願具名的花墟商戶負責人稱，過年前是每年最掙錢的日子，不應限營業時間，加上職員晚上要執貨及搬貨，晚上關門難運作。

警方回覆稱，農曆新年期間會按經驗及因應現場情况在區內調派人手，採取適當人流管理及交通管制措施，確保公眾安全及公共秩序。食環署發言人表示，署方1月11日聽取了年宵攤檔代表的意見，會繼續與他們接觸，交代以其他方式銷售年花的進展。

明報記者

（疫情第四波）

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