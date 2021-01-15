初二續無煙花 區議員促審視花墟封路 指六成街坊憂封路助長播毒 要求評估會否超負荷

徐德義促年貨促銷留意人群分隔

食物及衛生局副局長徐德義昨表示，不少市民可能要到處辦年貨，不少地方亦舉辦促銷活動，人流較平日多，或有大量顧客聚集。他促請主辦機構留意空氣是否流通，亦要妥善做好分隔人群的安排，或將部分活動安排在網上或分階段進行，減少聚集帶來的播毒風險。他建議市民縮短逗留時間，盡量選擇人流較少時段。

林兆彬倡有限開年宵 花墟限10時關

今年年宵市場取消，油尖旺區議員林兆彬擔心大量市民湧入花墟，增加人群聚集，「以往花墟將近迫爆，今年更難以想像」。他在本月9至13日間以電話短訊邀請街坊填問卷，有153名花墟街坊回覆，逾四成「不接受」或「非常不接受」農曆新年前夕的花墟封路安排，另約兩成半稱「一半半」。逾六成受訪者認為花墟封路會助長新冠病毒傳播，57.5%認為阻礙行人路，亦有近半數人認為阻礙交通及影響衛生。

林建議政府有限度開放各區年宵市場，可減其人數及開放時間，或在旺角洗衣街的前水務署用地或戶外球場辦花市，分散花墟人流；並要求政府重新評估花墟封路安排及人數會否超負荷。另外，他亦建議政府需要時限制花墟花店營業時間，年廿五至廿九要晚上10時前完成最後一單生意，除夕則可放寬至午夜。

過年買花高峰未至，花墟昨午人流已不少，大部市民均戴好口罩，但記者目擊一名執貨的花店職員口罩沒遮鼻，另亦見有人將口罩拉至下巴。

檔主料風險不高：限營業時間生意減

主要賣蝴蝶蘭的「花緣」負責人羅先生表示，花墟顧客都戴口罩，買完就走，相信染病風險不大，「今年花檔生意唔太好，最好唔好限制營業時間啦」，很多人放工到花墟買花，晚上11點都有生意，若限制10點關門應會少一成生意。

另一名不願具名的花墟商戶負責人稱，過年前是每年最掙錢的日子，不應限營業時間，加上職員晚上要執貨及搬貨，晚上關門難運作。

警方回覆稱，農曆新年期間會按經驗及因應現場情况在區內調派人手，採取適當人流管理及交通管制措施，確保公眾安全及公共秩序。食環署發言人表示，署方1月11日聽取了年宵攤檔代表的意見，會繼續與他們接觸，交代以其他方式銷售年花的進展。

明報記者

（疫情第四波）