碧荷樓強檢 何鉅業：渠管惡劣過新填地疫廈

街坊稱多衣著性感女子「企街」

有居於碧荷樓附近的街坊表示，區內唐樓林立，大部分以劏房分租，不少南亞裔人聚居；入夜後會有衣著性感女子站在碧荷樓一帶大廈出入口等待。她說口罩、搓手液等已成生活必需品，只有盡量做好個人防護措施。另有附近快餐店送外賣的男職員表示，曾見男性入夜後尾隨性感女子登樓。

香港測量師學會前會長何鉅業根據本報提供的碧荷樓外牆照片，歸納出渠管有三大問題，形容渠管接駁情况「奇怪」，甚至比爆疫的佐敦新填地街20至26號唐樓「惡劣」。

何：部分無反虹吸管 地台駁糞渠

首先，何指出大部分單位的外牆只見坐廁的糞渠，沒有地台去水位等接駁的廢水管，更不見U形隔氣管，他相信部分單位的廢水管或在室內接駁糞渠，如糞渠帶有病毒，不排除透過地台去水位入屋，波及共用該糞渠的單位。

此外，他說並非每層坐廁的糞渠設有反虹吸管，有單位的糞渠遭切斷，相信坐廁位置被改動，惟新的糞渠未見接駁反虹吸管，不排除舊的反虹吸管已失效。若單位內多劏房及坐廁，冲水時或導致同層坐廁的水封失效，住戶會聞到臭味，病毒亦可經渠管入屋。

何又觀察到，部分渠管殘舊生鏽，容易滲漏，若水滴帶有病毒，或影響窗戶接近渠管的住戶。

（疫情第四波）