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仁石樓疑渠管垂直播毒 全幢09室檢疫

【明報專訊】石蔭邨仁石樓3個同坐向的09室單位爆發新冠病毒，共6人中招。港大專家袁國勇、衛生防護中心和環保署人員昨視察發現多個單位改動喉管，更有外牆喉管長出植物，懷疑喉管垂直播毒。各人發病日期接近，不排除未找到感染源頭，所有09室居民須檢疫，涉約170人；其他住戶則強制檢測，涉逾2000人。有區議員昨見仁石樓最少5、6戶帶行李離開，斥港府檢疫和檢測歎慢板或影響防疫，又稱房委會未到仁石樓查喉，促加快公屋喉管檢查。

09室3戶中招 發病時間近

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，仁石樓1409室一家4人確診，於1月10至11日病發；1609室1人初步確診，於1月10日病發；2609室有1人確診，於1月12日病發。歐說3戶病發日期接近，料有共同感染源頭，病毒可能經喉管傳播，大廈40層所有09室居民要檢疫，1月1至14日期間曾到仁石樓逾兩小時者，須在15至17日強制檢測。

環境保護署首席環境保護主任（區域北）楊泉清表示，1609室氣喉曾被切除，1709室外牆喉管駁口更「生草」，廚廁亦接近，同坐向單位有經喉管垂直傳播的可能。

有外牆喉管「生草」 疑滲漏

袁國勇：不排除源頭於其他層

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，各人病發時間接近，不排除有更高或更低層單位有其他個案可能是感染源頭。袁說喉管駁口生草或反映喉管滲漏，盼讓當局維修完才讓居民回家。

袁國勇說，當局發現大廈出現首宗個案時已消毒污水渠，衛生防護中心正取驗地渠口、喉管駁口、屋頂排氣口、窗戶、抽氣扇等環境樣本。

居民帶篋走 區議員斥送檢歎慢板

葵青區議員尹兆堅昨午至傍晚見最少5、6戶仁石樓居民帶行李箱或大背包離開。他引述房屋署管理處轉述衛生署消息稱，預計今日才會開始送09室住房檢疫，他向房署和衛生署投訴後，即晚準備送檢，但至晚上10時仍未開始。他批評港府「歎慢板」，安排未如人意，擔心形成防疫漏洞。

房委會去年10月公布檢查所有公屋的公用排水管，但至今未檢查仁石樓。尹促房委會盡快交代未完成原因，理想是於6個月內完成，若人手不足，應考慮邀外間測量師、認可人士協助。

房屋署昨回覆，石蔭邨仁石樓約有2400名住戶， 其中09室約有170名住戶。署方表示，「排水管檢查計劃」優先檢查曾出現確診屋邨，鑑於石蔭邨近日現確診，即將在該邨檢查。截至上年12月，已檢查約10萬個單位，大部分渠管良好；即計劃檢查全港出租公屋單位（約80萬）的約八分之一。

（疫情第四波）

相關字詞﹕袁國勇 石蔭邨 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎

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