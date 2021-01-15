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油麻地23廈爆疫 逾半涉隧道地盤群組 未推小區強檢 新填地唐樓突撤離被批太遲

【明報專訊】油尖旺過去兩周有81人確診新冠病毒，當中油麻地新填地街20至26號唐樓一帶至少23幢樓現確診，當中13幢有兩個爆疫隧道地盤的工人及相關患者居住。專家建議推小區強制檢測，政府未跟隨，只按慣例要求有兩戶確診的上海街唐樓居民強檢。至於染疫人數周二急增的新填地街20至26號唐樓，衛生署昨突然轉軚，清晨花3小時撤離居民送檢疫，但有返通宵更居民成漏網之魚，區議員斥撤離行動太遲。

本港昨增29宗確診，26宗屬本地感染，13宗源頭不明，另30多宗初步確診，將藍隧道地盤及中九龍幹線中段隧道地盤群組各多兩人確診。昨多3幢大廈納入強制檢測，包括元朗朗屏8號1座、上海街163至165號及石蔭邨仁石樓，其中上海街163至165號與新填地街20至26號僅相距1分鐘步行路程（見另稿）。

新填地街24號昨多1人確診及1人初步確診，22至26號累計增至29人染疫。政府周二要求唐樓居民強制檢測，張竹君當時稱未見需要撤離，事隔兩日，昨晨約6時起突然撤離居民。張竹君昨沒正面回應是否太遲（見另稿），另稱其中一爆疫原因可能是環境問題，喉管「未必好標準」，亦可能是大廈管理不是很好，且尼泊爾人較多，部分人曾在公園談天或吸煙。

居民：見通告方知撤離 妻稱無人敲門

安排撤離的衛生署人員昨晨約9時收隊，有男居民昨晨約10時下班回家，始知要撤離。他表示妻子說無人敲門，只見門外貼了通告，亦有居民自行致電當局查詢，最後由救護車接走。張竹君稱已將57個住戶送檢疫，承認沒居民名單，尋人會有少許困難，昨派員拍門，個別單位無人應，警方會再拍門，看有否遺漏。

多單位為劏房難找齊人

區議員：應駐守防漏網

油尖旺區議員何富榮批評撤離安排太倉卒，又說早已反映劏房的爆發風險，斥當局在疫情擴散後才全面撤離「已太遲」，如早數天撤離，相信會少很多居民受連累或確診。他說不少單位分間成劏房，衛生署上門時未必能找到所有劏房居民，擔心有漏網之魚，當局昨應派人駐守現場。

張竹君：多涉尼裔 家庭人多愛聚聊天

張竹君提到，不計昨日，過去兩周油尖區有81宗確診，除新填地街，部分在廣東道、上海街、吳松街、佐敦道，主要是將藍隧道與中九龍幹線中段隧道地盤工人，大部分為尼泊爾人，他們家庭較多人，亦會與附近朋友聊天。她說會與相關部門加強區內教育，宣傳個人衛生及健康信息。

連同須強檢的上海街163至165號，油麻地一帶疫情擴大，昨多5廈有人確診，包括廟街210號、瑜德大廈、新填地街30號及金勳大廈。據本報統計，新填地街20至26號附近一帶（由佐敦道至甘肅街、偉晴街至彌敦道範圍），過去兩周累計23幢大廈現確診，至少64人確診及1人初步確診，各廈與新填地街20至26號相距1至5分鐘不等路程，將藍隧道或中九龍幹線地盤群組患者共出現在13幢大廈。

被問如今才加強社區教育是否太遲，張竹君說會多管齊下，又不排除會有其他措施，但有待落實才可透露。對於港大感染及傳染病中心總監何栢良日前建議小區檢測，她只說相信政府會考慮專家意見。

另外，3宗輸入個案中，一名外傭去年12月24日由菲律賓抵港，本月7日完成檢疫返僱主家，同日開始咳嗽，數日後發燒並求醫，之後沒離家，僱主一家須檢疫。

明報記者

（疫情第四波）

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