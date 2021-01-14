【Emily】立會通過准用Zoom開Panel 謝偉俊論開會諗到網上性生活

熱血公民鄭松泰表明唔贊成動議，話因防疫用Zoom開委員會會議，但財會、內會、大會都要實體開，即一個星期有兩日要返立法會，「（動議）根本達唔到防疫目的，只係形式上做啲嘢」。立法會最終以34票同意、反對同棄權各1票通過動議。

秘書處噚日下晝立即安排Zoom示範環節。金融界議員陳振英有份出席，佢話會上試用咗3種虛擬背景，包括會議室座位、立法會大樓外貌、立法會嘅「立」字標誌，效果唔錯。秘書處仲播放短片，話畀議員知應該要點坐，開會時可以幫自己打燈。

陳振英：有人擾亂可「閂鏡頭」

議員關心點投票，陳振英話噚日都有模擬試一下，佢話日後要舉手投票，例如贊成者舉手後，秘書處會逐一讀出佢哋嘅名；投反對或棄權票都有同樣嘅程序。陳振英覺得雖然投票時間耐咗，但可以確保唔會搞錯投票意向。至於點樣處理擾亂秩序者，佢話會上無討論，但認為情况較實體開會更容易處理，「好簡單，如果控制唔到，直情閂咗你個鏡頭」。