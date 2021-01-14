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2021年1月14日星期四
港聞二
丁權案鄉局得直 建屋申請重開綠燈 上訴庭裁私人協約及換地合憲 本研社批打回原形
本研社：逾30頃鄉村地解凍無望
無人警車紅棉路溜後百米 撞3車3傷
輻射冷卻多區結霜 打鼓嶺-0.9℃新低 沙田3.4℃低過大帽山 有屋苑多廈爆磚
有農民失近半收成 「倖存者」延收割期
私隱署促WhatsApp言明「分享」何種資訊
練錦鴻：逐客因口罩印訴求 無關顏色 稱免法庭成宣示場 昨續拒黃罩附字母者入庭
淘大私了案4男囚19至20月 官批大規模欺凌
6．9立會外衝突 中大一級榮譽生囚16周
元朗私了案兩被告 一囚40月一入勞教中心
12港人案 黃臨福保釋金充公 控方研加控協助罪犯
兩工會促額外寬免公務員薪俸稅 稱可「振軍心助經濟」 稅務專家批理據薄弱
每兩年增1日 2030勞工假看齊紅日 佛誕明年擬先變法定假
指議辦供議政平台開會 政府函區議員促交代
尊子漫畫
【Emily】立會通過准用Zoom開Panel 謝偉俊論開會諗到網上性生活
【Emily】銅芯口罩庫存45萬個 邱騰華：繼續派畀「回港易」港人
【Emily】免再次「無官員嚟」 工務小組議員 要求分開表決
【Emily】89歲生辰 陳日君被爆行上山探監傷腰背
【Emily】港大駐校治療犬Jasper逝世
【Emily】政府3年移除2000橫額 象哥倡增舉報誘因
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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