指議辦供議政平台開會 政府函區議員促交代

秘書處信件引述《文匯報》報道，指約20名「議政平台」骨幹成員，上月26日到劉珈汶辦事處開會，歷時5小時。秘書處指議政平台事務與執行區議會職務無關，要求劉填寫書面聲明，交代相關項目及日期，供處理營運開支償還款額申請；若辦事處未作議政平台開會用途，劉需擬備書面聲明，並附上澄清信件、相關照片等供考慮。

稱事發前3日已退籌委會

劉珈汶：只商防疫等議題

劉珈汶接受本報查詢時強調《文匯報》報道錯誤，她稱當日一眾區議員見面，只為討論防疫工作、辦事處營運開支等地區議題，而非議政平台事宜。她說自己上月23日已退出籌委會，質疑當日如何開議政平台會議，並稱要再思考如何回覆秘書處，包括找當日出席的區議員作證。她慨嘆香港與內地一樣，「要找證據證明自己清白」。

劉珈汶去年7月曾提供辦事處作民主派初選票站，她當時被扣起整個月開支，涉款約三四萬元，至今未獲發還，她稱今次接獲信件格式與上次相同，料金額相若。