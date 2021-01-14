每兩年增1日 2030勞工假看齊紅日 佛誕明年擬先變法定假

勞福局：料120萬僱員受惠

勞工及福利局昨日向立法會提交文件，估算增加法定假日，約120萬名或近四成僱員將受惠。勞福局建議，由明年起再分8年增加共5日法定假日，明年先新增佛誕假。明天佛誕為5月8日（周日），當天也是母親節。

政府按2019年工資水平計算，估算每增加一天法定假日，預計企業每年的潛在額外開支約為薪酬開支的0.07%或6.3億元。政府提出以一次過形式修訂《僱傭條例》，而非多次修訂，讓劃一法定假日的工作有清晰路線圖和時間表。

勞方拒絕方案 斥政府偏袒商界

資方：變相增成本 最終社會支付

勞福局指出，勞工顧問委員會去年曾兩度討論看齊假日事項，勞方認為應縮短落實時間。6名新任勞顧會勞方代表昨日發表聯合聲明，批評政府文件的措辭和內容令人誤信勞顧會已達到共識，對此表示遺憾和憤怒，又指勞方代表絕不接受2030年方案。勞方代表要求勞顧會盡快召開會議，斥政府「硬推一個過分苛護商界的方案」。

勞顧會資方代表郭振華稱，資方提出應以循序漸進方式處理假期安排，指攤長時間的方式較易接受，而增加假期變相增加成本，最終是社會共同支付。