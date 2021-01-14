兩工會促額外寬免公務員薪俸稅 稱可「振軍心助經濟」 稅務專家批理據薄弱

紀律部隊會公務員總會函財爺

對於有工會提出寬免稅務，財經事務及庫務局發言人表示，財政預算案的諮詢正在進行，歡迎各界提供意見。發言人稱，新冠疫情下多個行業受影響，失業率上升，不少私營機構工人要減薪或放無薪假，政府推出抗疫基金支援受影響的人；公務員方面，政府未有減薪或無薪假，不少部門實行公務員「在家工作」，不少公共服務停頓。

稱公務員消費意欲較高

政府紀律部隊人員總工會主席何振邦和香港公務員總工會主席馮傳宗前日去信財政司長陳茂波，信中指出，公務員未受惠於政府早前推出的抗疫基金及相關措施，而不少基層公務員的配偶和家庭成員相繼被裁員，面臨財政壓力。兩個工會提出「財政乘數理論」，稱在私營市場，工作或朝不保夕，其邊際消費傾向（即消費增長額）不高；公務員則相對穩定，「消費意欲理論上比任何人高」，政府每多花一元在公務員身上，帶來的經濟增長效益是最高，故要求陳茂波在下月發表的財政預算案，額外寬免公務員的薪俸稅，以提高公務員士氣，並刺激消費。

香港稅務學會前會長兼顧問委員會主席王銳強認為，單為公務員提供額外寬免薪俸稅，與公共財政原則背道而馳。他說，疫情下各行各業收入大減，反而公務員影響最輕微，寬免薪俸稅是紓困措施，倘只寬免公務員，不符政策目的，理據薄弱。他說，政府早前已提出會維持逆周期財政政策，加大政府開支及增加基建投資，需要多方面的收入維持支出，薪俸稅是五大收入之一，佔約一成（見表），倘對18萬公務員寬免薪俸稅，對政府收入有影響。

實政圓桌立法會議員田北辰說，去年政府已百分之百寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限2萬元，不明白兩個工會的訴求。他說，若兩工會要求延續稅務寬減，他支持全民受惠，而非只是公務員，「看不到好的原因，個個行業都困難」。