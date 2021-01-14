6．9立會外衝突 中大一級榮譽生囚16周

讀碩士任助教 副校讚非常優秀

認罪的3名被告分別為戴安（23歲）、陳均年（23歲）及卓嘉豪（24歲）。

辯方求情稱，戴安品學兼優，為中大一級榮譽哲學系畢業生，現修讀哲學系碩士，在校內擔任助教，3年內取得18個獎學金。辯方續稱，本案件是首宗有關反修例的案件，當日有過百萬人參與和平遊行表達訴求，直至政府晚上11時許發新聞稿指出《逃犯條例》修訂將如期於立法會恢復二讀辯論，人群才情緒激動，但並非有預謀。

至於陳均年，辯方稱陳也是中大哲學系畢業生，現任區議員助理，他參與度小，過程僅搬過鐵馬，事後有悔意。而卓嘉豪自小父母離異，家境不佳，但發奮圖強，現任兼職田徑教練，以「以生命影響生命」教導學生，亦是業餘運動員。

另兩人囚20周 官稱求情信「相當感人」

鄧官判刑時引述中大副校長吳基培稱，戴安在眾多學生領袖中非常優秀，又考慮他曾到美國耶魯大學作交換生，亦有資格修讀博士學位，認為是次案底已令他額外失去很多機會，判處他囚16個星期。至於餘下兩名被告，鄧官又形容，他們的求情信「有相當動容和感人的求情說話」，判處兩人各監禁20個星期。

控方案情稱，被告戴安和陳均年於當日在立法會示威區外，將鐵馬推向立法會綜合大樓公眾入口前的警方封鎖線，總督察郭進傑上前捉住戴，陳衝前嘗試將戴拉走，其間陳失去平衡倒地後被其他警員制服。卓嘉豪被指與另一不知名示威者將花槽高速推向公眾入口。

【案件編號：ESCC1824/20】