練錦鴻：逐客因口罩印訴求 無關顏色 稱免法庭成宣示場 昨續拒黃罩附字母者入庭

庭內昨未見有人戴黃口罩，而案件開庭前練官已透過書記通知在場者，如有人戴黃色和附有英文字母口罩，法庭可提供其他口罩更換，若拒絕更換便需改到另一法庭，用視像直播方式旁聽。

司法機構昨回覆查詢稱，法官已就其指示在庭上解釋，司法機構不宜補充或評論，亦不評論個別個案，如接獲有關法官及司法人員行為投訴，會按既定機制處理。

戴黑色口罩的練錦鴻昨判刑時稱，明白有關訴求因香港政治和歷史等造成，但作為法律工作者只能就案情量刑，不考慮被告或他人政治取向。正因法庭處理的議題狹窄精確，不希望法庭成宣泄政見之地，令涉案議題被分散。練官稱事件無關口罩顏色，不會對相關顏色代表的理念和訴求作價值判斷，亦不會因政治或宗教理由拒絕市民旁聽，法庭對任何顏色、款式或服飾一視同仁。

前指現場拍攝者屬暴動 昨讚記者監察濫權

而練官早前稱案發影片中穿黃背心、持鏡頭的人阻擋受害人離開，「構成暴動嘅一部分」，他昨稱記者報道事實真相可防止當權者濫權、支持弱勢，甚至為法庭查出真相，不顧安危的專業精神對平衡社會運作發揮重要力量，新聞自由亦屬文明社會不可缺失的權利。

練官形容，數名身穿印有「記者」或「PRESS」字樣反光背心者攝錄涉案場面，雖無攻擊動作，但選擇在受害人和施襲者之間出現，又形容至少四五人圍成半圓，令兩名受害人去路被堵。他解釋，相信新聞工作者有專業操守，不會公然犯法或增加受害人離開的困難，「但畫面確有令人誤會之處」。

有人黃罩無印字 被要求換

據了解，當日戴黃口罩而被要求離場的人，有人口罩印有「五大訴求，缺一不可」英文簡寫「F.D.N.O.L」，他們當時坐公眾席最後排，與練官相距甚遠，亦有其他人的黃口罩沒印文字，被要求離庭或換另一顏色的口罩。反觀昨日同樣在區院審理的元朗「私了」案，以及涉機場非法集結案件，有旁聽者在庭內戴印有「F.D.N.O.L」字樣黃色口罩，法官姚勳智和郭啟安均沒要求離場。

【案件編號：DCCC153、453/20】

明報記者