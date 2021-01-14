私隱署促WhatsApp言明「分享」何種資訊

倘只限商業 應解釋為何全人適用

WhatsApp上周三（6日）起向用戶發通知，要求於2月8日前同意WhatsApp與facebook共享資訊，否則帳號將被刪除。WhatsApp前日接受本報訪問稱，一般用家如與WhatsApp商業版用家溝通，資料才有可能存於facebook伺服器，使用時一般用家會收到通知。

鍾麗玲表示，目前未見新條款違反本港《私隱條例》，已去信WhatsApp母公司表達關注，並提出4項建議：要求向用家解釋新條款下個人資料共享的安排、涉及分享的個人資料及將如何使用；要求延長用家考慮期限；考慮為不同意新條款的用家提供續用服務的方案；以及如通信軟件的用家無相關社交平台帳戶，應考慮豁免其接受新條款。

提4建議 倡為拒條款者提供方案

有指新政策於英國及歐洲獲豁免，但及後WhatsApp稱有關條款全球通用，鍾表示不猜測相關動機，但相信是商業考慮，促WhatsApp進一步解釋。民建聯昨到私隱專員公署請願，要求公署嚴厲執行私隱條例，杜絕企業以「霸權」手法濫用個人資料及數據。

WhatsApp：不記錄私人信息

WhatsApp發言人表示，因應是次全球私隱政策更新，已與各地相關機構接觸並解說，包括香港，該公司本周一直與公署溝通，提供有關是次政策更新的進一步資料。發言人重申，WhatsApp和母公司facebook均無法取得用家與親友、同事間的私人信息，亦不會記錄用家與他人之間的信息或通話。

IT界：港法例無法審查海外公司

香港無線科技商會副主席李勁華昨在港台節目《千禧年代》稱，本港法例對私隱保護不足，無法對大型及海外公司在使用個人資料上審查，今次WhatsApp要求用家選擇同意，否則停用，大眾出現疑慮屬合理亦是好事，他建議大眾詳細研究條款，如有懷疑濫用個人資料，可投訴及公開討論。

另外，WhatsApp亞太區傳訊總監Sravanthi Dev前日（12日）接受本報訪問時，稱新措施只適用於使用商業版WhatsApp的用戶與其客戶溝通時，資料才有可能存於facebook伺服器，而當商業版用戶選擇使用facebook服務時，與其溝通的客戶會收到彈出通知。facebook昨向本報澄清，Sravanthi Dev提及的「彈出通知」，實為「通知」。