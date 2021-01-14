有農民失近半收成 「倖存者」延收割期

位於錦田大江埔村的歐羅有機農莊，有近7萬平方呎的農作物表面結霜。務農50多年的農莊負責人卿姐說「幾耐無見過，對上一次見（農作物結霜）已係細細個嗰時」。卿姐說昨早7時許收割期間突感寒冷及手部刺痛，其後才發現農作物表面結霜，相信約兩成半被凍壞，當中以「薄葉」植物如生菜為主，「凍到瘀咗，啲葉皺晒」。其餘部分農作物受結霜影響，收割期需延遲一周。卿姐稱農莊主力做訂購送菜服務，昨日送菜唯有以芥蘭、蘿蔔等硬頭蔬菜代替生菜。對於天文台預測下周氣溫再度下降，卿姐認為，難預防農作物結霜，只期望天氣盡快回暖，「就算結霜都唔好結咁厚」。

料今年產量少三成 損失7萬

香港新界本地農協會主席黃七娣（娣姐）的農田位於古洞燕崗村。她昨早收到農友通知農作物表面結霜，隨即下田觀察，發現菜葉上結了一層白色的霜。她表示，前晚知悉北區有可能結霜，已為農作物加上保護網防寒，惟仍有部分農作物被凍死。娣姐說，若農作物未成熟，即使結霜亦不宜即時收割；當植物根莖被凍死，便會於一周內慢慢凋謝。娣姐說，燕崗村內有農民因結霜而損失近半收成，加上入冬以來天氣忽冷忽熱，減慢農作物生長速度，今年農產量較往年少約三成，估計損失6萬至7萬元不等。