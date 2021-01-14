輻射冷卻多區結霜 打鼓嶺-0.9℃新低 沙田3.4℃低過大帽山 有屋苑多廈爆磚

天文台昨午4時30分發出霜凍警告，上周四（7日）發出的寒冷天氣警告至昨已生效逾150小時。天文台科學主任陳維洵表示，天文台預料今日大致天晴乾燥，早上寒冷，市區氣溫最低12℃，新界再低幾度，若氣象條件適合，例如雲量少、吹微風等，仍有可能出現霜凍情况，而天文台預測周日起一連數天氣溫會再度顯著下降。

北潭涌-0.5℃ 打鼓嶺溫差21.3℃

天文台表示，由於天朗氣清加上天氣乾燥，昨早新界內陸地區的輻射冷卻相當顯著，部分地區氣溫降至3℃或以下，並出現結霜。

翻查天文台紀錄，昨清晨錄得最低溫的打鼓嶺與北潭涌，當中打鼓嶺昨午最高錄得20.4℃，與最低溫零下0.9℃相差21.3℃，昨午後氣溫又告下跌，有如坐過山車；北潭涌昨日最高及最低溫差亦有18.6℃；至於市區的日夜溫差則較小，天文台總部日夜溫差只有7.4℃。

入冬6發霜凍警告

專家：冷空氣持續補充

香港氣象學會發言人梁榮武表示，近期香港已經歷兩次寒潮，今年情况較特別，即使寒潮過去，仍不斷有冷空氣補充，故氣溫升完又降，天文台預測周日氣溫會再下降，若氣象條件與昨早相若，例如雲量少、微風及日間天晴等，仍有可能出現結霜。不過他說預測霜凍的準確程度一向不高，只要氣象條件稍有變化，「例如突然有嚿雲飄過來，就會結唔成霜」。

昨日市區降溫速度不及新界，但2016年1月的寒潮市區曾錄得3.1℃的低溫，梁榮武認為與市區熱島效應有一定關係，另外他稱市區較接近海邊，昨日海上溫度徘徊於17、18℃，故晚間溫度下降幅度亦會較小。

有居民稱爆地磚「如放炮仗」

自上月以來，天文台昨已是第六次發出霜凍警告，除了新界農友措手不及，市區亦有多宗住宅大廈「爆磚」現象，沙田區議員曾素麗昨在facebook發帖文稱，近日收到不少富寶花園居民投訴，稱該1993年入伙、共有12座大廈的屋苑，當中7座牆磚爆裂，懷疑與近日持續寒冷有關，業主立案法團已安排維修。另有其他屋苑居民在網上表示，最近一星期居住單位的地磚突然爆裂，猶如「放炮仗，好恐怖」。

資深土木工程師倪學仁看過富寶花園「爆磚」相片後表示，外露牆身見到英泥沙漿分佈不平均，牆磚變成「空心磚」，本身已不牢固，加上牆磚之間沒縫隙，在冷縮熱脹下易「迫爆」，重鋪牆磚應監察施工質素，避免再次「爆磚」。

入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，新界北區部分菜田受結霜影響失收，但本地供港蔬菜比例不高，暫未見菜價顯著上升，惟臨近歲晚，不少內地收割蔬菜的工人將於春節前後返鄉，可能影響供港菜量，但相信價格不會突然急升。

菜統處資料顯示，昨多種蔬菜批發價均較一周前上升，當中西蘭花每斤9.4元升至10.6元，升幅約12.8%；菜芯每斤7.5元升至昨日7.9元，升幅約5.3%。