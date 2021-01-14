本研社：逾30頃鄉村地解凍無望

鄉村式用地933頃 50個維園

現行丁屋政策下，合資格新界原居民可在「認可鄉村範圍」或鄉村式發展用地，向政府申建丁屋。發展局2012年披露，扣除道路、人造斜坡等後，約有933公頃位於政府土地上的「鄉村式用地」未經使用，以元朗區佔最多，約有228公頃。

本研社2018年調查鄉村式用地狀况，發現最少30多公頃「鄉村式用地」發展潛力較大，其中6幅面積大於1公頃；面積最大一幅達2.2公頃，位於元朗蝦尾新村鄉村擴展區；洪水橋鍾屋村內亦有一幅約1.25公頃；而鄰近沙田站、位於排頭村內亦有一幅約1.09公頃。

調查：近半丁屋落成5年內轉售

黃肇鴻表示，這些閒置「鄉村式發展」用地不少靠近新市鎮，若按兩年前高院裁決，這些用地原有望作興建公營房屋、公園、社區設施等，但裁決等於將土地「重新放入雪櫃」，繼續預留給一小撮人興建丁屋，令土地分配問題惡化。他說，本研社調查曾發現，2010至14年間近半丁屋落成5年內轉售，認為裁決未考慮丁屋政策已變質，促請政府需加大力度把關及徹查丁屋申請。

尹兆堅憂政府為爭支持容忍套丁

尹兆堅稱，今次判決等於確立所有申建丁屋的方式均合憲，並確認丁屋地位，對此感到非常失望，形容是保護原居民特權，損害全港市民利益，亦令900多公頃鄉村式用地戴上「金剛圈」。他預期政府在目前政治環境下，為爭取新界原居民支持將加快審批丁屋申請，甚至可能繼續對套丁牟利的行為「隻眼開隻眼閉」。