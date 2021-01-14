丁權案鄉局得直 建屋申請重開綠燈 上訴庭裁私人協約及換地合憲 本研社批打回原形

根據現時興建丁屋方式，新界原居民可在其擁有私人農地，免費申請建屋牌照興建丁屋，亦可以私人協約方式向政府申請批出政府土地，予以地價優惠建屋，或是以政府換地方式建屋。高院2019年裁定，以私人協約及換地方式建丁屋屬違憲。政府當時暫停該兩項丁屋申請。上訴庭昨推翻高院決定，裁定政府及鄉議局上訴得直，即原居民在自己土地或政府土地申建丁屋均合憲。

稱丁權受基本法40條「保護」 可扺禦歧視指控挑戰

判辭由高院首席法官潘兆初撰寫。上訴庭判辭先指出，本案爭議點在於丁權是否受到《基本法》第40條中所指「新界原居民的合法傳統權益」受保護。判辭續指出，在殖民年代前，新界原居民普遍行使「習慣土地使用權」，男丁可向村長申請建屋，1959年行政會議紀錄亦有確認丁權存在，並於1959年獲殖民地政府認可為「傳統」。

上訴庭基於歷史，認為丁權為合法傳統權益之一；即使丁權在本質上帶有歧視，但在憲法上層面，基本法第40條會「抵禦」（shield）任何基於歧視、平等等層面對丁權合法性的挑戰；而且詮釋基本法第40條時，須與基本法第120及122條同時解讀，即回歸前本港所有土地契約及相關權利，均會按香港特區的法律繼續予以承認和保護，因此由丁權衍生的丁屋政策與其他法例有任何衝突，亦受第120及122條保障。

上訴庭同意原審法官所指，申請免費建屋牌照為可追溯歷史的傳統權益，但同時認為私人協約及換地均有源可溯，例如私人協約的前身為「鄉村拍賣」，在1909年已獲政府同意可用此方式建丁屋，而換地為原居民自行解決土地不宜建屋的方法。

稱私人協約換地皆有源可溯

殖民政府於1972年訂立的丁屋政策中，亦接納此三種方式，沒有一種為當時新增，只是叫法上不同，故裁定政府及鄉議局上訴得直，丁屋政策整體合憲。

另外，上訴庭指出，兩名申請人郭卓堅及呂智恆非原居民，與丁權無關，即使丁權被裁定完全違憲，兩人也不能得到任何補償，因此下令駁回兩人的司法覆核申請。

本研社：未處理人權歧視問題 劉業強：與房屋供應無矛盾

本研社成員黃肇鴻表示，今次判決非常保守，全盤接納政府看法，忽略申請人提出丁屋政策涉違反《香港人權法案條例》，亦無處理丁屋政策歧視女性及非原居民等問題。

劉業強表示歡迎裁決，形容是「全勝」，「上次是贏2：1，今次是贏3：0」。他說，近年政府審批及核准丁屋申請非常緩慢，「由以往一年批准2000多間（丁屋），至2019年只有幾百間」，稱目前積壓的丁屋申請個案近萬宗，其中私人協約及換地個案佔數千宗，促政府盡快恢復審批所有丁屋申請。他說不認為判決會對本港房屋供應有矛盾，認為政府應透過新思維，如放寬鄉村式用地發展密度，准許原居民集齊丁權建「丁廈」，以善用土地。

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