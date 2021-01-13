胡志偉報平安 籲關心在囚手足 還押日半四餐腿蛋 黃碧雲嘆惡頂

志偉嘅同事喺佢facebook出帖，話感激好多市民關心志偉。志偉透過職員轉述，話等待上庭嘅還押日子枯燥乏味，但會保持心境清明，把握時間沉澱自己，反思過去20多年嘅從政生涯。志偉又呼籲大家關心在囚嘅「手足」，話佢哋有啲人已被還押接近一年仍未審訊，有啲已被判刑數年，叫大家多寫信同手足分享日常生活點滴，喺寒冬送暖。

胡志偉保釋申請下月再訊

志偉嘅同事就話，街坊亦可寫信慰問志偉，可將信交去九東多個民主黨區議員嘅議辦。志偉嘅保釋申請，下月8日再訊。

民主黨黃碧雲亦係大搜捕被捕者之一，佢上周三同岑子杰、施德來三人被扣留喺油麻地差館逾36小時，佢話臨時羈留室好似雪櫃咁凍，並遭指令除襪。佢話還押期間有食物供應，不過一連四餐都係火腿蛋餐：早餐係腿蛋治加一杯凍水、午餐火腿蛋飯、晚餐火腿蛋飯加一條菜；第二朝早餐又係腿蛋治，話真係難頂。