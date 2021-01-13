護士上載求診警員資料 保釋候判

官索起底案例 稱攸關社會利益

辯方資深大狀駱應淦求情稱，認罪的被告區婉泓（25歲）事後已删除帖文，反映她有悔意，而且被捕後遭網民起底，患上抑鬱症。駱大狀強調，被告犯案只為發泄情緒，與大型公眾活動無關，而且涉案帳戶是私人戶口，只有追蹤者才可觀看帖文。

裁判官聽畢表示，案件與社會整體利益攸關，「一個咁大型的起底情况，未曾在香港遇見過」，希望控辯雙方指出，法庭量刑是否需要考慮公眾利益。裁判官又稱，起底對警員構成心理負擔，「不止單對單披露，而是整體社會氣氛和潛在風險」，要求控方呈交起底情况的資料和案例，辯方可作回應。

案情指，被告案發時在第一皮膚專科中心任職兼職診所護士，診所電腦儲存病人個人資料。2019年8月13日下午1時許，被告Instagram帳戶上載一張電腦截圖，內有警員22878的姓名、身分證號碼、出生日期和電話。

事主發現被告帖文後報警，被告以短訊向事主致歉，事主拒絕接受，被告被捕後承認犯案。事主及後向警察臨牀心理學家求助，確診有顯著心理困擾。

【案件編號：KCCC2370/20】