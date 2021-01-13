前年堵機場 警稱記者助清障礙物

兩被告否認非法集結

案中第三被告廚師高穎康（25歲）及第四被告清潔工麥幸雄（24歲），否認2019年8月13日於機場一號客運大樓第8層離境大堂外暢航道，參與非法集結。另有兩名被告早前承認暴動罪，還押候判。

偵緝警員李志榮供稱，他當晚約10時半從通訊機收到指示，着他與同袍到機場解救一名被挾持的人，他負責駕駛其中一輛警方私家車，由機場警署出發，約15分鐘後到達暢航道後不久，有示威者發現他及其同袍身穿警察背心，開始指揮他人到場襲擊警車。

李憶述，有示威者用激光筆照射他的面，又從遠處向在場警車扔硬物，並將行李手推車及欄杆塞進車底，阻止他的車輛前進；他隨後看到示威者將他前方另一輛警方私家車的後擋風玻璃弄碎。他所駕駛的警車事後多處凹陷及有花痕，包括車門、車頂、右後車身等地方。

李在辯方盤問下表示，除了有示威者將障礙物塞進他的車底，亦有人協助將障礙物移走，包括一名記者。他另同意自己在口供表示，因當時不斷被激光筆照射，無法辨識任何示威者的外貌或衣著，只知示威者有戴上面罩及頭盔。案件今續。

【案件編號：DCCC 814/19、27 & 28/20】

（反修例風暴）