律師會會長：解凍黃馮行資金要「一定時間」

接管招致費用 律師行合伙人付

未答事主可否取回全數資金

彭韻僖重申，據該會調查，有理由相信黃馮律師行一名前文員挪用客戶款項，事件非常嚴重，該會決定行使法定權力接管該行及凍結所有款項。她說資金須由介入中介人核實，再獲法庭命令才能解凍，該行帳目混亂及不完整，估計「需一定時間」。副會長陳澤銘則稱，已呼籲10多個政府部門及機構協助當事人。

稅務局昨回應稱，印花稅署無酌情權延長物業交易文書加蓋印花的時限，但會就事件考慮減免逾期罰款。本報日前向多個政府部門查詢如何協助，律政司稱事件涉法律程序，現不宜評論，運房局則無回應。

事主：瀕破產如何請律師追討

事主Ken對律師會回應相當氣憤，認為會方未盡力協助；他說願意交出資金債權讓銀行代追討，質疑該會有否想過更多辦法，「律師會說，賠償損失要再請律師索法律意見，我都快破產了，如何再請律師，不如由銀行代追討，我哋淨係想索回資金」。