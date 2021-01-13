兩元乘車擴大 3招防濫用 60歲最快明年首季可享 顧問料首年開支多30億

羅致光多次表示待《財政預算案》才公布開支，但勞福局委聘的顧問估算，擴展計劃後政府每年需承擔開支持續上升，政府在明年要承擔約51.5億元開支，較未擴展前的21億元多出逾30億元；至2031年政府承擔開支料達86億元，較擴展前增八成（見圖）。

長者「長途車短搭」

政府每年多付逾2000萬

顧問報告又揭示，不少受惠長者用兩元「長車短搭」，乘搭票價較高的長途車作短途路程。運輸署2019年實地調查了解計劃用家乘搭巴士「長車短搭」問題，調查涵蓋逾1600個長途巴士班次，涉及近11萬名乘客，發現約13%長者是短途客，估算因「長車短搭」而令政府額外承擔介乎203萬至253萬元車費，全年多付2100萬至2700萬元。報告亦揭示2018年10月有個別用家乘搭400多程車的極端情况，但絕大多數用家該月乘搭次數不多於70次。

鼓勵長者善用分段收費

羅致光稱，當局會與巴士公司商討在部分長途路線引入分段收費，並鼓勵長者善用分段收費，避免因「長車短搭」令政府承擔更多「無謂開支」；當局亦會每5年檢討計劃「票價」，會按車費通脹作主要考慮因素，預料每5年的車費會增加10%至15%，稱將來要改名，不應稱為「兩元搭車」。

顧問報告並發現，兩元計劃下長者出行時間高峰期為上午10至12時，以及下午4至6時。羅致光稱暫毋須為優惠設使用時段限制。

新個人八達通防濫用 有相有名

目前本港有逾60萬名60至64歲巿民。羅致光表示，隨着人口老化，加上兩元優惠計劃不設入息資產審查，可能有人濫用優惠，增加政府財政壓力。為打擊濫用，當局將規定60至64歲者必須使用特定個人八達通卡才能享用優惠，新個人卡將印有相片，並考慮加上姓名，以容易辨認卡主，並擬將現時發行的長者卡合併，預計第三季可接受申請，每人只能申請一張，遺失可重新申請。至2024年，當局會要求65歲或以上長者強制轉用個人卡才享有優惠。羅稱當局亦會要求公共交通機構加強查票，並鼓勵長者乘車前展示個人卡，以便查核（見表）。

當局亦於明年首季將兩元計劃擴至紅色小巴、街渡及電車，但不考慮擴至邨巴。羅致光表示，參與計劃的紅色小巴及街渡營辦商須向運輸署登記路線及票價、安裝八達通系統及定期提交報告。公共小型巴士總商會主席凌志強表示，估計約有五六成公共小巴路線有興趣參與。