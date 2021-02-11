刑毁優品360 無業漢囚8月 官：如流氓黑社會所為

同案18歲被告還押候判

被告無業的鄒昇華（54歲）及學生林天樂（18歲）承認於前年10月13日，在葵涌新都會廣場5樓優品360損壞屬於彩鷗國際有限公司的財產。辯方求情稱，鄒因疫情自去年失業，當日他是響應網上號召，並非組織者，現已明白行為不智。另林天樂犯案時只有16歲，冀法庭考慮到他初犯及年輕，盡量輕判。兩人均願意賠償損毁的貨品。

羅官表示，到目標商店破壞的號召，背後明顯有計劃和有組織，是「流氓、黑社會」所為，令店員、附近的人，甚至看新聞的人都會感擔心和不安，因他們看到無法無天的事公然發生，故監禁是絕對恰當，判被告鄒昇華即時入獄8個月。

另外，前年平安夜民間發起「和你Sing」活動，尖沙嘴海港城爆發警民衝突，就讀高級文憑課程的學生勞俊昇（案發時20歲）涉拒捕，令3名警員手指被拗斷、膝蓋瘀傷等，早前在九龍城裁判法院被裁定3項抗拒警務人員罪成。裁判官葉啓亮昨表示，被告用力掙扎，導致3名警員受傷，為保障警員順暢執法，須判處即時監禁以收阻嚇作用，惟被告亦有受傷，且案發歷時不足一分鐘，故囚被告入獄6個月。

勞俊昇申請保釋等候上訴。葉官聞言表示「本案證據確鑿，上訴理據薄弱，被告卻無勇氣承擔罪責」，但考慮到上訴聆訊展開時，被告可能已服刑完畢，所以批准他以1萬元現金保釋，須守宵禁令及不准離港等。

不滿毁連儂牆被攝

退休漢襲擊囚兩周緩刑

此外，前年12月2日網民發起「全港大三罷」，現年85歲的退休漢顏學海在九龍灣「東九龍文化中心」地盤外的連儂牆撕海報時，不滿遭女途人拍攝，出拳打她頭部數下；他昨於觀塘裁判法院承認一項普通襲擊罪，裁判官莫子聰判刑時稱案情嚴重，「你係打人個頭，頭係人身體最重要部位」，但考慮被告年事已高和一直奉公守法，判他監禁14天，緩刑兩年。

【案件編號：WKCC3188、KCCC707、KTCC1485/20】

（反修例風暴）